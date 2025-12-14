World Cup draw GFXGetty/GOAL
بلال محمد

جدول مباريات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات كأس العالم 2026، ترتيب المجموعات، القنوات الناقلة للمونديال في الشرق الأوسط، وجدول كل الأدوار حتى النهائي....

تستضيف كل من الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، وكند، الحدث الأبرز والأهم في عالم كرة القدم، كأس العالم 2026، بنسخته الاستثنائية والتي ستشهد مشاركة 48 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1930.

نجح المنتخب الأرجنتيني، في تحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بالنسخة الأخيرة التي استضافتها قطر، بعد الفوز على فرنسا، بركلات الترجيح بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق في الوقت الأصلي والإضافي.

ومن المنتظر أن نكون على موعد مع نسخة قوية ومثيرة من البطولة، حيث يطمح كل منتخب إلى تحقيق الإنجاز والفوز بالمونديال في المباراة النهائية التي يستضيفها ملعب نيوجيرسي بولاية نيويورك الأمريكية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن جدول مباريات وترتيب مجموعات كأس العالم 2026 وجدول كل الأدوار حتى النهائي والقنوات الناقلة.

  • ما القنوات الناقلة لكأس العالم 2026؟

    تنقل مباريات كأس العالم 2026، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

    ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

    وإن كنت خارج الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.


    • إعلان

  • ما نظام كأس العالم 2026؟

    من المنتظر أن تنطلق بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 يونيو وستكون المباراة الافتتاحية في المكسيك، وتستمر المباريات حتى يوم 19 يوليو، حيث المباراة النهائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

    قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقًا بداية من نسخة 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، وكند، والمكسيك، وسيتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 12 مجموعة، كل مجموعة تضم أربعة فرق، وستبدأ البطولة بدور المجموعات، من ثلاث جولات، وسيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ 32، بينما سيلحق بهم أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، لتبدأ بعدها أدوار خروج المغلوب.

  • جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 - المجموعة الأولى

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1المكسيك00000000
    2جنوب إفريقيا00000000
    3كوريا الجنوبية00000000
    4الفائز من (الدنمارك - مقدونيا الشمالية - التشيك - أيرلندا)00000000

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 - المجموعة الثانية

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1كندا00000000
    2الفائز من (إيطاليا- أيرلندا الشمالية - ويلز -البوسنة والهرسك)00000000
    3قطر00000000
    4سويسرا00000000

  • جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 - المجموعة الثالثة

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1البرازيل00000000
    2المغرب00000000
    3هايتي00000000
    4اسكتلندا00000000

  • جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 - المجموعة الرابعة

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1الولايات المتحدة الأمريكية00000000
    2باراجواي00000000
    3أستراليا00000000
    4الفائز من (سلوفاكيا - كوسوفو - تركيا - رومانيا)00000000

  • جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 - المجموعة الخامسة

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1ألمانيا00000000
    2كوراساو00000000
    3كوتديفوار00000000
    4الإكوادور00000000

  • جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 - المجموعة السادسة

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1هولندا00000000
    2اليابان00000000
    3الفائز من (أوكرانيا - السويد - بولندا - ألبانيا)00000000
    4تونس00000000

  • جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 - المجموعة السابعة

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1بلجيكا00000000
    2مصر00000000
    3إيران00000000
    4نيوزيلندا00000000

  • جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 - المجموعة الثامنة

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1إسبانيا00000000
    2السعودية00000000
    3كاب فيردي00000000
    4أوروجواي00000000

  • جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 - المجموعة التاسعة

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1فرنسا00000000
    2السنغال00000000
    3الفائز من (العراق - بولوفيا- سورينام)00000000
    4النرويج00000000

  • جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 - المجموعة العاشرة

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1الأرجنتين00000000
    2الجزائر00000000
    3النمسا00000000
    4الأردن00000000

  • جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 - المجموعة الحادية عشر

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1البرتغال00000000
    2الفائز من (الكونغو الديمقراطية - جامايكا - كالدونيا الجديدة)00000000
    3أوزبكستان00000000
    4كولومبيا00000000

  • جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 - المجموعة الثانية عشر

    المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
    1إنجلترا00000000
    2كرواتيا00000000
    3غانا00000000
    4بنما00000000

  • سجل الفائزين بكأس العالم عبر التاريخ

    ثمانية بلاد فقط هي من توجت بكأس العالم، منذ البداية في 1930، في مقدمتها البرازيل الأكثر فوزًا بكأس العالم بفضل التتويج بها 5 مرات، كانت أولها في 1958 و1962 و1970 و1994 و2002، وقد قدمت راقصي السامبا مواهب مثل بيليه ورونالدو وروماريو.

    بعد البرازيل تأتي إيطاليا وألمانيا بأربع بطولات، رغم فوز ألمانيا 3 نسخ باسم ألمانيا الغربية، يأتي بعدهم الأرجنتين بثلاث بطولات ثم أورجواي وفرنسا مرتين، وتوجت المنتخبات إنجلترا وإسبانيا بالبطولة لمرة واحدة.

    السنةالمضيفالبطلنتيجة النهائيالمركز الثاني
    1930أوروجوايأوروجواي4-2الأرجنتين
    1934إيطالياإيطاليا2 -1 بعد لعب الوقت الإضافيتشيكوسلوفاكيا
    1938فرنساإيطاليا4-2المجر
    1950البرازيلأوروجواي2-1البرازيل
    1954سويسراألمانيا الغربية3-2المجر
    1958السويدالبرازيل5-2السويد
    1962تشيليالبرازيل3-1تشيكوسلوفاكيا
    1966إنجلتراإنجلترا4-2 "وقت إضافي"ألمانيا الغربية
    1970المكسيكالبرازيل4-1إيطاليا
    1974ألمانيا الغربيةألمانيا الغربية2-1هولندا
    1978الأرجنتينالأرجنتين3- 1 "وقت إضافي"هولندا
    1982إسبانياإيطاليا3-1ألمانيا الغربية
    1986المكسيكالأرجنتين3-2ألمانيا الغربية
    1990إيطالياألمانيا الغربية1-0الأرجنتين
    1994الولايات المتحدة الأمريكيةالبرازيل0-0 "3-2 ضربات الجزاء"إيطاليا
    1998فرنسافرنسا3-0البرازيل
    2002كوريا الجنوبية واليابانالبرازيل2-0ألمانيا
    2006ألمانياإيطاليا1-1 "5- 3"فرنسا
    2010جنوب إفريقياإسبانيا1-0 "وقت إضافي"هولندا
    2014البرازيلألمانيا1- 0 "وقت إضافي"الأرجنتين
    2018روسيافرنسا4-1كرواتيا
    2022قطرالأرجنتين3-3 (4-2) ركلات ترجيحفرنسا
0