مصعب صلاح

جدول مباريات كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، الفرق المشاركة، التذاكر والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، مواعيد ونتائج مباريات إنتر وميلان، القنوات الناقلة وطرق المتابعة وأسعار التذاكر...

تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، حيث ستكون النسخة المقبلة من البطولة هي النسخة الرابعة على التوالي التي تستضيف فيها المملكة البطولة.

واستضافت السعودية النسخة الأولى من بطولة السوبر الإيطالي في 2023 وكانت وقتها بنظام مباراة واحدة فقط، ثم بعدها تحولت لنظام الأربع فرق.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنلقي نظرة موسعة على كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، وسنتعرف على الفرق المشاركة، ومواعيد المباريات، وطريقة شراء التذاكر، والكثير من الأمور الأخرى المتعلقة بالبطولة المرتقبة.

  • ما الأندية المشاركة في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟

    يخوض نابولي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 بصفته بطل الدوري الإيطالي الماضي، أما إنتر فسيكون موجودًا هو الآخر في البطولة، بعد احتلاله المركز الثاني في سباق الكالتشيو.

    بينما سيخوض ميلان المسابقة بصفته وصيف كأس إيطاليا، وبولونيا أيضًا بصفته بطل كأس إيطاليا 2024-2025.

    table> الفريق سبب المشاركة نابولي بطل الدوري الإيطالي 2024-2025 إنتر وصيف الدوري الإيطالي 2024-2025 بولونيا بطل كأس إيطاليا 2024-2025 ميلان وصيف كأس إيطاليا 2024-2025
  • ما موعد كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟ وأين يقام؟

    تنطلق بطولة السوبر الإيطالي يوم الخميس 18 ديسمبر 2025 بمواجهة بين نابولي وميلان بينما تُلعب مباراة بولونيا وإنتر في اليوم التالي، الجمعة 19 ديسمبر.

    ومن المقرر أن تكون المباراة النهائية يوم الإثنين 22 ديسمبر 2025.

    ويستضيف ملعب الأول بارك، في الرياض بالمملكة العربية السعودية مباريات البطولة.

  • ما القنوات الناقلة لكأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟ وكيف يمكن متابعته عبر الإنترنت؟

    مباريات كأس السوبر الإيطالي تذاع على شبكة قنوات ثمانية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

    ولهواة البث المباشر، سوف يتم نقل فعاليات البطولة عبر تطبيق ثمانية.

    الحدثالفترةالقنوات الناقلةالملعب
    كأس السوبر الإيطالي 2025-202618 - 22 ديسمبر 2025ثمانيةالأول بارك

  • جدول مباريات كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 - نصف النهائي

    المباراةالموعدالنتيجة الملعب
    نابولي - ميلانالخميس 18 ديسمبر 2025
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		-الأول بارك 
    بولونيا - إنترالجمعة 19 ديسمبر 2025
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		-الأول بارك 

  • جدول مباريات كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 - النهائي

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    الفائز من (نابولي - ميلان) - الفائز من ( إنتر -  بولونيا)الإثنين 22 ديسمبر 2025
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		-الأول بارك

  • ما طرق شراء وأسعار تذاكر كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟

    يطرح الاتحاد السعودي لكرة القدم تذاكر السوبر الإيطالي، عبر موقع webook، ويمكنك حجز التذاكر من خلاله، بعد التسجيل.

  • ما سجل الفائزين بكأس السوبر الإيطالي عبر التاريخ؟

    يعد نادي يوفنتوس الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإيطالي، بعدما حصد البطولة في 9 مناسبات، ويأتي خلفه إنتر وميلان بواقع 8 مرات.

    الفريقعدد البطولاتالوصافة
    يوفنتوس98
    إنتر85
    ميلان85
    لاتسيو53
    روما24
    نابولي22
    سامبدوريا13
    بارما13
    فيورنتينا11
0