كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 والقنوات الناقلة

وصلنا إلى الأمتار الأخيرة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، ومن المنتظر أن تكون المباريات المتبقية مليئة بالإثارة والتنافس الشديد، في رحلة بحث كبار القارة العجوز عن اللقب.

تأهل كل من فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، والبرتغال إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد مواجهات مثيرة في ربع النهائي.

ستقام مباريات ربع النهائي بنظام المباراة الواحدة، ثم يلعب الفائزان في المباراة النهائية، على أن يتواجه الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، المباريات والمواعيد والقنوات الناقلة وأبرز التفاصيل.

دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، جدول المباريات وترتيب المجموعات