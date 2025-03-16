جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2026 أوروبا، المجموعات والقنوات الناقلة

تعرف على جدول ومواعيد مباريات تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أوروبا، والقنوات الناقلة، وما هي مجموعات التصفيات المؤهلة لمونديال أمريكا وكندا والمكسيك؟

رغم عدم تحديد المنتخبات المشاركة، بدأ العد التنازلي لكأس العالم 2026 ، والذي يقام للمرة الأولى بنظام 48 منتخبًا وتنظمه الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

أجريت قرعة تصفيات كأس العالم 2026 الخاصة بالقارة الأوروبية يوم الجمعة 13 ديسمبر 2020، وقد أخرجت مجموعات في المتناول بالنسبة لكبار القارة العجوز، على غرار ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

غاب المنتخب الإيطالي عن كأس العالم 2018 بروسيا وكذلك في 2022، ويطمح للتواجد هذه المرة خاصة بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال.

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وكان منتخب فرنسا آخر منتخب أوروبي يحقق المونديال وذلك في 2018 لكن خسر النهائي لصالح الأرجنتين في قطر.

وفي التقرير الآتي نستعرض مجموعات تصفيات كأس العالم 2026 لأوروبا وما هو جدول المباريات والقنوات الناقلة؟