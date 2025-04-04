جدول مباريات اليوم السبت 5 أبريل 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم السبت 5 أبريل 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في دوري روشن وباقي البطولات ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي يشهد مباريات هامة في مختلف المسابقات بدءًا من الدوري السعودي مرورًا باستمرار جولات المسابقات الأوروبية الكبرى.

في دوري روشن ستتجه الأنظار لمتابعة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، وكذلك مباراة القادسية والاتفاق.

وتنطلق جولة جديدة من الدوري الإنجليزي، فيها يلعب إيفرتون مع آرسنال، وفي الدوري الإسباني يلعب ريال مدريد، أمام فالنسيا، وبرشلونة مع ريال بيتيس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 5 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.