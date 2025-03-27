كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم السبت 29 مارس 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي نتابع فيه القليل من المواجهات، حيث نمضي إلى أيام عودة النشاط الكروي، بعد التوقف الدولي الذي دام قرابة العشرة أيام.

ففي يوم السبت 29 مارس 2025 يعود الدوري الإسباني وتنطلق مباريات الجولة 29 وفيها يلعب إسبانيول مع أتلتيكو مدريد، وريال مدريد يستضيف ليجانيس.

وفي الدوري الإيطالي يلعب يوفنتوس مع جنوى، وليتشي امام روما، وفي الدوري الألماني يواجه بايرن ميونخ نظيره سانت باولي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 29 مارس 2025 والقنوات الناقلة.