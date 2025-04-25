كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم السبت 26 أبريل 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم السبت 26 أبريل 2025 تستمر مباريات الجولات في الدوريات الأوروبية الكبرى، وسنكون على موعد جديد مع كلاسيكو الكرة الإسبانية في نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة.

في الدوري الإنجليزي، سيلعب تشيلسي مع إيفرتون، وبرايتون أمام وست هام، وفي الدوري الألماني سيلعب بايرن ميونخ أمام ماينتس، وهوفنهايم يستضيف بوروسيا دورتموند.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتستمر مواجهات ربع نهائي دوري أبطال آسيا عندما يلعب الأهلي مع بوريرام، ويوكاهما أمام النصر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 26 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.