جدول مباريات اليوم السبت 19 أبريل 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم السبت 19 أبريل 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في دوري روشن وباقي البطولات ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي يشهد مباريات هامة في مختلف المسابقات بدءًا من دوري روشن السعودي مرورًا باستمرار الجولات الجديدة في الدوريات الأوروبية.

في دوري روشن سيلعب العروبة مع الرائد والتعاون أمام الوحدة في الجولة 28 من المسابقة.

وينطلق نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وفيه يلعب الأهلي مع صن داونز، وبيراميدز أمام أورلاندو.

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كما تنطلق الجولة 33 في الدوري الإنجليزي بلقاء يجمع برينتفورد وبرايتون، وسيلعب إيفرتون مع مانشستر سيتي، وكذلك الجولة 32 من الدوري الإسباني تستمر وفيها يلعب برشلونة مع سيلتا فيجو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 19 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.