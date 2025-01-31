جدول مباريات اليوم السبت 1 فبراير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم السبت 1 فبراير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في دوري أبطال أوروبا وباقي البطولات ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي نتابع فيه عدد من المباريات القوية والهامة في البطولات المختلفة، الأوروبية والعربية..

ففي يوم السبت 1 فبراير 2025 تستمر مباريات الجولة 18 من دوري روشن، وفيها يلعب الاتحاد مع الخلود في أبرز المباريات، وسنكون على موعد مع قمة مصرية تجمع بين زد والمصري البورسعيدي في الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

وتستمر مباريات جولة جديدة من الدوريات الأوروبية، إذ يلعب إسبانيول مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، وبورنموث مع ليفربول في الدوري الإنجليزي وبريست مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 1 فبراير 2025 والقنوات الناقلة.