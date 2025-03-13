جدول مباريات اليوم الجمعة 14 مارس 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الجمعة 14 مارس 2025 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في دوري روشن وباقي البطولات ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي يشهد مباريات هامة في مختلف المسابقات بدءًا من دوري روشن السعودي مرورًا بانطلاق الجولات الجديدة في الدوريات الأوروبية.

النصر يواجه الخلود في مباراة هامة لرفاق كريستيانو رونالدو في دوري روشن السعودي، بجانب مباريات دوري يلو.

كما تنطلق الجولة 28 في الدوري الإسباني بلقاء يجمع لاس بالماس بنظيره ألافيس، وكذلك الجولة 29 من الدوري الإيطالي والجولة 26 من الدوري الفرنسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 14 مارس 2025 2025 والقنوات الناقلة.