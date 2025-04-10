جدول مباريات اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في دوري روشن وباقي البطولات ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي يشهد مباريات هامة في مختلف المسابقات بدءًا من دوري روشن السعودي مرورًا بانطلاق الجولات الجديدة في الدوريات الأوروبية.

في دوري روشن سيلعب الرائد مع الأهلي، والاتفاق مع الهلال، ويحل التعاون ضيفًا على الأخدود في الجولة 27 من المسابقة.

كما تنطلق الجولة 31 في الدوري الإسباني بلقاء يجمع رايو فالنسيا مع إشبيلية، وكذلك الجولة 32 من الدوري الإيطالي وفيها يلعب أودينيزي مع ميلان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 2025 والقنوات الناقلة.