جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في دوري روشن وباقي البطولات ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي يشهد مباريات هامة في مختلف المسابقات بدءًا من دوري روشن السعودي مرورًا باستمرار جولات الدوريات الأوروبية الكبرى.

في دوري روشن سيلعب ضمك مع النصر، والوحدة أمام الهلال في الجولة 29 من المسابقة.

كما نتابع لقاء مانشستر سيتي وأستون فيلا فورست في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، ومواجهة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني، بالاضافة إلى مباريات الجولة 30 من دوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.