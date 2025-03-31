كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي نتابع فيه عدد من المواجهات القوية في مختلف البطولات العربية والعالمية.

ففي يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025 تنطلق الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، والتي يلعب فيها آرسنال مع فولهام، ومانشستر يونايتد امام نوتينجهام فورست.

وفي كأس الملك السعودي، سنعود على موعد مباراة قوية بين الاتحاد والشباب، وكذلك في إسبانيا، يلعب ريال مدريد، إياب نصف النهائي أمام ريال سوسييداد.

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وتنطلق مواجهات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفيها يلعب الأهلي أمام الهلال، والترجي مع صن داونز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.