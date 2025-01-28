كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في دوري أبطال أوروبا وباقي البطولات ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي يشهد أكبر عدد من مباريات دوري أبطال أوروبا في يوم واحد.

ففي يوم الأربعاء 29 يناير 2025 تُقام الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا والتي تشهد العديد من المواجهات الهامة والحاسمة أبرزها مواجهة ريال مدريد ضد بريست وبرشلونة أمام أتالانتا ومانشستر سيتي ضد كلوب بروج وليفربول ضد أيندهوفن وكذلك باريس سان جيرمان وشتوتجارت.

كما نشهد استكمال مباريات الجولة 19 من دوري يلو السعودي ومواجهات هامة على رأسها الجندل ضد نيوم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 20 يناير 2025 والقنوات الناقلة.