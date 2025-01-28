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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

آيندهوفن v ليفربولآيندهوفنليفربولدوري أبطال أوروباسالزبورج v أتلتيكو مدريدسالزبورجأتلتيكو مدريديوفنتوس v بنفيكايوفنتوسبنفيكاإنتر v موناكوإنترموناكودينامو زغرب v ميلاندينامو زغربميلانجيرونا v آرسنالجيروناآرسنالأستون فيلا v سيلتيكأستون فيلاسيلتيكبوروسيا دورتموند v شاختار دونيتسكبوروسيا دورتموندشاختار دونيتسكبرشلونة v أتالانتابرشلونةأتالانتاليل v فينوردليلفينوردبايرن ميونخ v سلوفان براتيسلافابايرن ميونخسلوفان براتيسلافايونج بويز v النجم الأحمر بلجراديونج بويزالنجم الأحمر بلجرادبريست v ريال مدريدبريستريال مدريدشتوتجارت v باريس سان جيرمانشتوتجارتباريس سان جيرمانسبورتنج لشبونة v بولونياسبورتنج لشبونةبولونيامانشستر سيتي v كلوب بروجمانشستر سيتيكلوب بروجباير ليفركوزن v سبارتا براجباير ليفركوزنسبارتا براجشتورم جراتس v لايبزيجشتورم جراتسلايبزيجالقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في دوري أبطال أوروبا وباقي البطولات ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي يشهد أكبر عدد من مباريات دوري أبطال أوروبا في يوم واحد.

ففي يوم الأربعاء 29 يناير 2025 تُقام الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا والتي تشهد العديد من المواجهات الهامة والحاسمة أبرزها مواجهة ريال مدريد ضد بريست وبرشلونة أمام أتالانتا ومانشستر سيتي ضد كلوب بروج وليفربول ضد أيندهوفن وكذلك باريس سان جيرمان وشتوتجارت.

كما نشهد استكمال مباريات الجولة 19 من دوري يلو السعودي ومواجهات هامة على رأسها الجندل ضد نيوم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 20 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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