كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 تستمر مواجهات إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي نتابع فيها لقاء ناريًا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، كما تستمر مواجهات الجولة الثامنة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

كما تقام مباراة قوية للغاية في الدوري الإنجليزي بين أستون فيلا وليفربول، بالاضافة إلى مواجهات الجولة 22 من دوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 والقنوات الناقلة.