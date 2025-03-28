كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الأحد 30 مارس 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي نتابع فيه الكثير من المواجهات، حيث نمضي إلى أيام عودة النشاط الكروي، بعد التوقف الدولي الذي دام قرابة العشرة أيام.

ففي يوم الأحد 30 مارس 2025 تستمر جولات الدوري الإسباني وتستمر مباريات الجولة 29 وفيها يلعب برشلونة مع جيرونا.

وفي الدوري الإيطالي يلعب نابولي مع ميلان كما يواجه إنتر ميلان نظيره أودينيزي وتستمر مباريات الدوري الفرنسي والألماني وربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 30 مارس 2025 والقنوات الناقلة.