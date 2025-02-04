كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات الأوروبية الكبرى وباقي البطولات ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي يشهد الكثير من المباريات المهمة والحماسية.

ففي يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 نتابع مباراة ريال مدريد وليجانيس في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، كما نتابع كأس إيطاليا حيث مواجهة ميلان وروما، وكأس ألمانيا ولقاء باير ليفركوزن ضد كولن.

وينتظر أيضاً المتابعين مباريات هامة في أكثر من بطولة مثل كأس الرابطة الإنجليزية حيث نشاهد آرسنال ونيوكاسل، بالاضافة إلى مبارايات الجولة 20 من دوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 والقنوات الناقلة.