كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الأربعاء 16 أبريل 2025 تبدأ مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي نتابع فيها مباراة ريال مدريد وآرسنال، ومواجهة قوية بين إنتر وبايرن ميونخ.

كما نتابع لقاء وحيد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي بين نيوكاسل وكريستال بالاس، وفي دوري أبطال آسيا 2، سنكون على موعد مع مباراة في إياب نصف النهائي، والتي يلعب فيها سيدني ضد ليون سيتي، بالاضافة إلى لقاءات الجولة 29 من دوري يلو السعودي ومواجهات الجولة الخامسة من كأس الرابطة المصرية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.