Egyptian Super Cupgetty
أحمد مجدي

جدول مباريات السوبر المصري 2025، الفرق المشاركة، التذاكر والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر المصري 2025، مواعيد ونتائج مباريات الأهلي والزمالك، القنوات الناقلة وطرق المتابعة وأسعار التذاكر...

تستضيف دولة الإمارات، نسخة جديدة من كأس السوبر المصري، بحلته الجديد، والذي يشارك فيه أربعة فرق للعام الثالث على التوالي.

وكان اتحاد الكرة المصري، قد قرر تغيير نظام بطولة السوبر المصري، لتقام بنظام البطولة المجمعة، بمشاركة أربعة فرق، بدلًا من مباراة واحدة، وذلك منذ الموسم قبل الماضي.

وشارك الأهلي، مع بيراميدز، وسيراميكا كيلوباترا، بالإضافة إلى الزمالك، في النسخة الماضية، وتمكن المارد الأحمر من تحقيقها، بعد فوزه على الزمالك، في المباراة النهائية بركلات الترجيح (7-6) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات كأس السوبر 2025، والفرق المشاركة، والقنوات الناقلة وطرق حجز التذاكر وأكثر.

  • ما الفرق المشاركة في كأس السوبر المصري 2025؟

    يشارك الأهلي في البطولة بصفته بطلًا للدوري المصري الموسم الماضي، بينما سيلعب الزمالك في السوبر، كونه بطل كأس مصر.

    وسيخوض سيراميكا كيلوباترا، منافسات كأس السوبر المصري، بعد فوزه ببطولة كأس الرابطة "كأس عاصمة مصر"، وسيشارك بيراميدز في البطولة، كصاحب البطاقة الذهبية.

  • جدول مباريات كأس السوبر المصري 2025

    من المقرر أن يلعب الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي الأول، بينما يلعب الزمالك أمام بيراميدز في نصف النهائي الثاني.

    نصف النهائي

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    الأهلي - سيراميكا كليوباتراالخميس 6 نوفمبر 2025
    17:00 مصر، 19:00 الإمارات    		1-2استاد هزاع بن زايد
    الزمالك - بيراميدزالخميس 6 نوفمبر 2025
    19:30 مصر، 21:30 الإمارات

    0-0

    (4-5) ركلات ترجيح

    		استاد آل نهيان

    المركز الثالث والرابع

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    سيراميكا كليوباترا - بيراميدزالأحد 9 نوفمبر 2025
    14:45 مصر، 16:45 الإمارات    		1-2استاد آل نهيان

    النهائي

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    الأهلي - الزمالكالأحد 9 نوفمبر 2025
    17:30 مصر، 19:30 الإمارات    		0-2استاد محمد بن زايد

  • ما القنوات الناقلة لبطولة كأس السوبر المصري 2025؟

    من المنتظر ان تذاع مباريات كأس السوبر المصري، على شاشة قنوات أبو ظبي الرياضية، وكذلك أون تايم سبورت.

  • ما طرق شراء وأسعار تذاكر كأس السوبر المصري 2025؟

    قررت اللجنة المنظمة للبطولة، أن يكون موقع uaeproleague.platinumlist.net، هو الوسيلة الوحيدة لشراء تذاكر السوبر المصري 2025.

    وتبدأ أسعار التذاكر من 52.5 درهمًا إماراتيًا حسب درجة المقعد.

  • ما الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر المصري 2025؟

    الجوائز المالية للبطولة قيمة كالمعتاد، والتي سيحصل فيها الفائز باللقب على 300 ألف دولار.

    كما سيحصل الفريق صاحب المركز الثاني على 200 ألف دولار، وستنتعش خزائن الفريقين صاحبي المركز الثالث والرابع بـ 50 ألف دولار.

  • ما سجل الفائزين بكأس السوبر المصري عبر التاريخ؟

    يتربع الأهلي على صدارة ترتيب الفائزين بكأس السوبر المصري عبر التاريخ بعد فوزه بـ 16 لقبًا، ويأتي خلفه الزمالك ومعه أربعة ألقاب.

    المركزالفريقعدد مرات الفوز
    1الأهلي16 لقبًا
    2الزمالك4 ألقاب
    =3المقاولون العرب1 لقب
    =3حرس الحدود1 لقب
    =3طلائع الجيش1 لقب