جدول مباريات السوبر المصري 2025، الفرق المشاركة، التذاكر والقنوات الناقلة

تستضيف دولة الإمارات، نسخة جديدة من كأس السوبر المصري، بحلته الجديد، والذي يشارك فيه أربعة فرق للعام الثالث على التوالي.

وكان اتحاد الكرة المصري، قد قرر تغيير نظام بطولة السوبر المصري، لتقام بنظام البطولة المجمعة، بمشاركة أربعة فرق، بدلًا من مباراة واحدة، وذلك منذ الموسم قبل الماضي.

وشارك الأهلي، مع بيراميدز، وسيراميكا كيلوباترا، بالإضافة إلى الزمالك، في النسخة الماضية، وتمكن المارد الأحمر من تحقيقها، بعد فوزه على الزمالك، في المباراة النهائية بركلات الترجيح (7-6) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات كأس السوبر 2025، والفرق المشاركة، والقنوات الناقلة وطرق حجز التذاكر وأكثر.