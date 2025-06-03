جدول مباريات السوبر الإسباني 2026، الفرق المشاركة، التذاكر والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر الإسباني 2026، مواعيد ونتائج مباريات برشلونة وريال مدريد، القنوات الناقلة وطرق المتابعة وأسعار التذاكر...

تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة السوبر الإسباني 2026، حيث ستكون النسخة المقبلة من البطولة هي النسخة السادسة التي تستضيف فيها المملكة البطولة.

واستضافت السعودية النسخة الأولى من بطولة السوبر الإسباني بعد تحولها إلى بطولة بمشاركة أربعة فرق في موسم 2019-2020، وستكون النسخة القادمة هي السابعة على التوالي التي تقام فيها البطولة بهذا النظام.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنلقي نظرة موسعة على كأس السوبر الإسباني 2026، وسنتعرف على الفرق المشاركة، ومواعيد المباريات، وطريقة شراء التذاكر، والكثير من الأمور الأخرى المتعلقة بالبطولة المرتقبة.