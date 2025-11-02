احتفال لاعبي الزمالك
أحمد مجدي

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري موسم 2025-2026، وما القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات الزمالك وترتيب الفرق...

يُعد الدوري المصري أحد أشهر الدوريات في إفريقيا والوطن العربي، بسبب سيطرة أندية "الأهلي والزمالك وبيراميدز" والمنتخب على أغلب البطولات في القارة، وبعد حصول بيراميدز على دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، والمُنافسة الشرسة التي أبداها في الموسم المنقضي أستطاع أن يُفرض نفسه كخصم جديد قد يُضيف مُصطلح جديد وهو "مُثلث الرعب المصري"، إضافة إلى "قطبي الكرة المصرية"، لتزيد حدة المنافسة والصراع على اللقب.

نسخة 2024-2025 من الدوري المصري شهدت منافسة مثيرة بين الأهلي وبيراميدز، قبل أن يحسم فريق القلعة الحمراء البطولة في الجولة الأخيرة.

وأتى قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي ليجعل نظام البطولة في الموسم المقبل مختلفًا تمامًا، في السطور التالية نستعرض لكم نظام بطولة الدوري المصري الجديد 2025-2026.

الزمالك يسعى بدوره للعودة كمنافس قوي بعد أن حصرت المنافسة الموسم الماضي بين الأهلي وبيراميدز، وبعد صفقات عديدة للفارس الأبيض في الميركاتو وبناء فريق جيد تحت إمرة المدرب يانيك فيريرا.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا جدول مباريات وترتيب الزمالك في الدوري المصري 2025-2026، وما هي القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن البطولة.



  • ما القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الدوري المصري 2024-2025؟

    تُبث فعاليات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس، وبكل تأكيد ستجد كافة مباريات الفارس الأبيض عبر شاشات القناة.

  • جدول مباريات الزمالك في الدور الأول من الدوري المصري 2025-2026

    الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    1سيراميكا كليوباترا - الزمالكالجمعة 8 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		2-0ستاد قناة السويس
    2الزمالك - المقاولون العربالسبت 16 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		0-0ستاد القاهرة الدولي
    3مودرن سبورت - الزمالكالخميس 21 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		2-1ستاد القاهرة الدولي
    4الزمالك - فاركوالثلاثاء 26 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		0-1ستاد القاهرة الدولي
    5وادي دجلة - الزمالكالأحد 31 أغسطس 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		1-2ستاد السلام
    6الزمالك - المصريالسبت 13 سبتمبر 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		0-3ستاد برج العب
    7الإسماعيلي - الزمالكالخميس 18 سبتمبر 2025،
    18:00 مصر والسعودية    		2-0ستاد الإسماعيلية
    8الزمالك - الجونةالثلاثاء 23 سبتمبر 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		1-1ستاد القاهرة الدولي
    9الأهلي - الزمالكالإثنين 29 سبتمبر 2025،
    21:00 مصر والسعودية    		1-2ستاد القاهرة الدولي
    10الزمالك - غزل المحلةالسبت 4 أكتوبر 2025،
    18:00 مصر والسعودية    		1-1ستاد القاهرة الدولي
    12البنك الأهلي - الزمالكالخميس 30 أكتوبر 2025،
    20:00 مصر والسعودية    		1-1ستاد القاهرة الدولي
    13الزمالك - طلائع الجيشالأحد 3 نوفمبر 2025،
    17:00 مصر، 18:00 السعودية    		1-3ستاد القاهرة الدولي
    14الزمالك - سموحةالأربعاء 26 نوفمبر 2025،
    17:00 مصر، 18:00 السعودية    		-ستاد القاهرة الدولي
    15إنبي - الزمالكالثلاثاء 20 يناير 2025،-ستاد المقاولون العرب
    16الزمالك - بتروجيتالأربعاء 28 يناير 2025،-ستاد القاهرة الدولي
    17كهرباء الإسماعيلية - الزمالكالأربعاء 4 فبراير 2025،-ستاد الإسماعيلية
    18الزمالك - حرس الحدودالجمعة 20 فبراير 2025،-ستاد القاهرة الدولي
    19زد - الزمالكالثلاثاء 24 فبراير 2025،-ستاد القاهرة الدولي
    20بيراميدز - الزمالكالأحد 1 مارس 2025،-ستاد الدفاع الجوي
    21الزمالك - الاتحادالجمعة 6 مارس 2025،-ستاد القاهرة الدولي

  • جدول ترتيب الزمالك في الدوري المصري 2025-2026

    المرحلة الأولى:

    المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
    1سيراميكا كليوباترا139221751229
    2الأهلي126512013723
    3الزمالك12642189922
    4بيراميدز96211551020
    5المصري125521811720
    6وادي دجلة135531511420
    7زد145541412220
    8إنبي12471117419
    9بتروجيت134631414018
    10الجونة134631010018
    11البنك الاهلي13382127517
    12مودرن سبورت134541415-117
    13غزل المحلة13210174316
    14سموحة1237297216
    15حرس الحدود133461017-713
    16فاركو13265512-712
    17طلائع الجيش14257719-1211
    18المقاولون13175712-510
    19الإسماعيلي13319716-910
    20الاتحاد السكندري13229819-118
    21كهرباء الإسماعيلية132291124-138