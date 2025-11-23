جدول مباريات الدوري المصري 2025-2026 القنوات الناقلة والترتيب

يُعد الدوري المصري أحد أشهر الدوريات في إفريقيا والوطن العربي، بسبب سيطرة أندية "الأهلي والزمالك وبيراميدز" والمنتخب على أغلب البطولات في القارة، وبعد حصول بيراميدز على دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، والمُنافسة الشرسة التي أبداها في الموسم المنقضي أستطاع أن يُفرض نفسه كخصم جديد قد يُضيف مُصطلح جديد وهو "مُثلث الرعب المصري"، إضافة إلى "قطبي الكرة المصرية"، لتزيد حدة المنافسة والصراع على اللقب.

نسخة 2024-2025 من الدوري المصري شهدت منافسة مثيرة بين الأهلي وبيراميدز، قبل أن يحسم فريق القلعة الحمراء البطولة في الجولة الأخيرة.

وأتى قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي ليجعل نظام البطولة في الموسم المقبل مختلفًا تمامًا، في السطور التالية نستعرض لكم نظام بطولة الدوري المصري الجديد 2025-2026.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا جدول مباريات وترتيب الدوري المصري 2025-2026، وما هي القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن البطولة.