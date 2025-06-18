مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن كل جولات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026..

عاد ليفربول وحقق لقب الدوري الإنجليزي للمرة رقم 20 في تاريخه ليعادل سجل مانشستر يونايتد كأكثر الفرق فوزًا بالبطولة في الموسم الماضي 2024-2025.

وسوف يحاول الريدز الحفاظ على لقبه وتجاوز مانشستر يونايتد لكنّه سوف يواجه منافسة شرسة، فلن يقبل بيب جوارديولا أن يكرر موسمه الماضي مع مانشستر سيتي وسوف يحاول بناء فريق قوي لاستعادة اللقب.

كما أنّ آرسنال حصل على الوصافة في آخر 3 سنوات ويبحث عن لقب هذه المرة، فلن يصبر الجمهور كثيرًا على ميكيل أرتيتا دون بطولات.

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وبجانب الثلاثي، فإنّ الدوري الإنجليزي دائمًا اعتاد على المفاجآت وتقديم فرق متنافسة فوق العادة، لذلك الإثارة والجنون مضمونة في الموسم الجديد 2025-2026.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض لكم جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026، القنوات الناقلة والترتيب