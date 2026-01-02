الإبداع من رحم المعاناة: فينالدوم على القمة و"صانع حياته" في السماء!

فينالدوم سبق وأن تحدث عن جدته، التي لم تتركه في أهم محطات حياته، فعندها انتقل من فينورد إلى آيندهوفن، أكد أنه لن يحضر حفل تقديمه إلا إذا تواجدت جدته بجانبه في المنصة.

وأسهم فينالدوم في بكاء أكثر من 500 ضيف، في حفل منحه جائزة أفضل لاعب في هولندا لعام 2015، بعدما استغل خطابه لحديث مؤثر عن جدته.

وقال الهولندي "لقد بقيت مع جدتي حتى الثامنة عشرة من عمري، لقد اعتنت بي وأخذتني إلى المدرسة، ولممارسة كرة القدم، لم نكن فقراء أو أغنياء.

لم نمتلك سيارة، كنا نسافر عبر المترو، وفي بعض الأحيان، كان عليّ أن أحضر التدريب في السابعة صباحًا، ولم يكن هناك مترو، فكانت (جدتي) تسير معي، حتى في الشتاء، وكانت الرحلة تستغرق 45 دقيقة للوصول إلى هناك، ورغم أنها كانت كبيرة في السن، إلا أنها لا تزال تتمتع بصحة جيدة".

ووصف فينالدوم جدته بأنها كانت مصدر دعم كبير له، ولم تتركني أذهب إلى أي مكان بمفردي، حتى أنها سافرت معي عندما وقعت لليفربول".

وأضاف أن جدته أرادت أن يمارس كرة القدم، لا لأن تكون وظيفته، بل لتبقيه بعيدًا عن الشوارع، وتمنعه من القيام بأشياء سخيفة، ولتصنع شيئًا من حياته.