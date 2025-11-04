Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport
علي سمير

بعد قيام الجماهير بإفسادها .. رد فعل سريع من إدارة ليفربول بعد تخريب "جدارية" أرنولد في محيط أنفيلد

النادي الإنجليزي يحاول تهدئة الأوضاع

بعد ساعات قليلة من إفسادها، قام نادي ليفربول الإنجليزي، بمحاولة إصلاح ما أفسدته جماهيره، بخصوص "جدارية" ترنت ألكسندر أرنولد، قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

أرنولد سيتواجد اليوم في ملعب أنفيلد للمشاركة في مباراة الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في البطولة، ولكنه لن يرتدي قميص ليفربول، بل سيلعب مع ريال مدريد ضمن كتيبة المدرب تشابي ألونسو.

العودة ستكون شائكة ومعقدة إلى حد كبير، لأن العديد من جماهير ليفربول يشعرون بأن أرنولد "خان" ناديهم بعدما رفض التجديد وقرر الانتقال إلى ريال في الصيف الماضي، حيث اضطر النادي لدفع 10 مليون جنيه استرليني لضمه مبكرًا، من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية قبل انتهاء عقده رسميًا ببضعة أسابيع.

وقبل مواجهة الفريقين الليلة، قامت جماهير ليفربول بتخريب جدارية أرنولد في محيط ملعب أنفيلد، مما دفع النادي للرد سريعًا على هذه الخطوة.

  • ليفربول يُصلح ما أفسدته الجماهير

    وفقًا للصحفي الإسباني خوسيه باديا، فإن إدارة ليفربول قررت التحرك سريعًا من أجل إصلاح الأمر، قبل زيارة ريال مدريد لأنفيلد مساء الليلة للمشاركة في المواجهة المنتظرة.

    وأوضح أن إدارة ليفربول أصلحت العديد من الأجزاء في الجدارية، ليتحسن مظهرها بشكل كبير، بعد أعمال التخريب التي قام بها بعض عشاق النادي الإنجليزي للانتقام من أرنولد.

    جدارية تحمل الكثير من المعاني

    تم إنشاء الجدارية من قبل مجموعة المشجعين The Anfield Wrap للاحتفال بلقب دوري أبطال أوروبا الذي فازوا به في مدريد عام 2019 أمام توتنهام. في ذلك الموسم، كان ألكسندر أرنولد أحد النجوم الصاعدين في كرة القدم الأوروبية، ورمزًا للعب السريع والطموح الذي أعاد ليفربول إلى قمة القارة.

    على الرغم من أنه تحدث في وداعه عن "البحث عن تحديات وتجارب جديدة خارج الديار"، إلا أن طريقة رحيله تركت جرحًا غائرًا لدى جزء كبير من جمهور "الريدز"، وهو ما يفسر ما حدث اليوم من تصرفات لإظهار الغضب والشعور بالخيانة الشديدة مما فعله أرنولد.

    الجدارية، التي كانت رمزاً لقصة نجاح "الفتى العادي من ليفربول"، طُمست بالطلاء الأبيض وكُتب عليها "وداعًا، أيها الجرذ"،

    "أنا مجرد فتى عادي من ليفربول حقق حلمه". هذه العبارة، المرسومة على جدار في محيط آنفيلد، أصبحت لسنوات رمزًا للفخر المحلي. كانت تلك الجدارية مخصصة لترنت ألكسندر أرنولد، أحد أبناء الحي المميزين، الفتى الذي نشأ في شوارع ويست ديربي حالمًا بارتداء قميص ليفربول... وقد نجح في ذلك.

    ولكن هذا الصباح، قُبيل مباراة ليفربول وريال مدريد المرتقبة، ظهرت تلك الجدارية مدمرة بالكامل. تم تغطية شكل لاعب كرة القدم، الذي رُسم بعناية في عام 2019، بالطلاء الأبيض، وفوقه يمكن قراءة رسالة قاسية ومؤلمة للاعب: "وداعًا، أيها الجرذ".

    أثار الهجوم غضبًا بين الجيران وحزنًا بين أولئك الذين حولوا ذلك الركن إلى مكان مميز لمشجعي النادي. 

  • ماذا قال سكان ليفربول عن تدمير الجدارية؟

    "لقد كانت الجدارية تمثل أكثر من مجرد لاعب، كانت تمثل قصة نجاح وحب للنادي"، هكذا علق أحد سكان المنطقة لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

    بحسب ما يروي سكان المنطقة، حدث كل شيء الليلة الماضية حوالي الساعة 11 ليلًا. وصل بعض الشبان حاملين علب طلاء وهاجموا جدارية ترنت.

    "هذا ليس بالأمر المعتاد، إنه لأمر مؤسف ومخيف بعض الشيء"، هكذا علق أصحاب المنزل الذي يوجد عليه التكريم للاعب الإنجليزي.

    وعلى إثر ذلك، حوالي الساعة 11 صباحًا (بالتوقيت المحلي) ظهر أوائل العاملين لترميم الجدارية وإعادتها إلى حالتها الأصلية.

    ماذا قال أرنولد عن العودة إلى ليفربول؟

    عندما أُجريت قرعة دوري أبطال أوروبا في أواخر أغسطس، كان أحد العناوين الرئيسية هو مواجهة ليفربول ضد مدريد - بعد أشهر فقط من استبدال ألكسندر-أرنولد "الريدز" بـ"لوس بلانكوس".

    يقول ألكسندر-أرنولد في تصريحات لـ"أمازون برايم سبورت": "عندما أُعلنت القرعة، أعتقد أن الجميع كانوا يعرفون نوعًا ما أنها ستحدث، كان مقدرًا لهذه المواجهة أن تأتي. من الواضح أنهم فريق كبير، لذلك علمت أنني في مرحلة ما سأعود إلى هناك أو ألعب ضد ليفربول. إنها تحدث قريبًا جدًا. مشاعر مختلطة. أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة جدًا، جدًا، ولكنني متحمس لها".

    وأضاف خريج أكاديمية ليفربول أنه لن يحتفل إذا سجل هدفًا ضد فريقه القديم. وهو بالتأكيد يأمل في المشاركة بعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة.

    وختم: "مهما كانت طريقة استقبالي، فهو قرار الجماهير. سأحب النادي دائمًا، وسأظل دائمًا من مشجعي النادي. سأظل دائمًا ممتنًا للفرص والأشياء التي حققناها معًا - ستعيش معي إلى الأبد. مهما حدث، مشاعري لن تتغير تجاه ليفربول. لدي ذكريات هناك ستدوم معي مدى الحياة، ومهما كانت طريقة استقبالي، فإن ذلك لن يتغير".

