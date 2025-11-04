بعد قيام الجماهير بإفسادها .. رد فعل سريع من إدارة ليفربول بعد تخريب "جدارية" أرنولد في محيط أنفيلد

بعد ساعات قليلة من إفسادها، قام نادي ليفربول الإنجليزي، بمحاولة إصلاح ما أفسدته جماهيره، بخصوص "جدارية" ترنت ألكسندر أرنولد، قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

أرنولد سيتواجد اليوم في ملعب أنفيلد للمشاركة في مباراة الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في البطولة، ولكنه لن يرتدي قميص ليفربول، بل سيلعب مع ريال مدريد ضمن كتيبة المدرب تشابي ألونسو.

العودة ستكون شائكة ومعقدة إلى حد كبير، لأن العديد من جماهير ليفربول يشعرون بأن أرنولد "خان" ناديهم بعدما رفض التجديد وقرر الانتقال إلى ريال في الصيف الماضي، حيث اضطر النادي لدفع 10 مليون جنيه استرليني لضمه مبكرًا، من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية قبل انتهاء عقده رسميًا ببضعة أسابيع.

وقبل مواجهة الفريقين الليلة، قامت جماهير ليفربول بتخريب جدارية أرنولد في محيط ملعب أنفيلد، مما دفع النادي للرد سريعًا على هذه الخطوة.