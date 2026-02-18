Getty Images
ترجمه
جاني إنفانتينو "مصدوم وحزين" بسبب مزاعم الإساءة العنصرية الموجهة إلى فينيسيوس جونيور، ورئيس الفيفا يعرب عن "تضامنه الكامل"
فوز ريال مدريد يشوبه اتهامات بالعنصرية
سجل فينيسيوس الهدف الوحيد في المباراة في البرازيل، مما ساعد ريال مدريد في النهاية على الفوز 1-0 في مباراة الذهاب من الدور الفاصل مع بنفيكا. ومع ذلك، شابت المباراة مزاعم بإساءة عنصرية من جانلوكا بريستياني، حيث أبلغ فينيسيوس الحكم بتعليقات الأرجنتيني، مما دفع المسؤول إلى تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية.
استؤنفت المباراة بعد توقف دام عشر دقائق، لكن بنفيكا ومدربه جوزيه مورينيو تعرضا لانتقادات بسبب ردهما على الحادث.
وادعى بنفيكا أن بريستياني كان ضحية "تشهير"، بينما بدا مورينيو وكأنه يلمح إلى أن فينيسيوس هو الذي حرض على الإساءة من خلال احتفاله بالهدف، وأصر على أن ناديه لا يمكن أن يكون عنصريًا بطبيعته نظرًا لأن أوزيبيو يعتبر أسطورة هناك.
إنفانتينو: لا مكان للعنصرية
وقد أبدى رئيس الفيفا إنفانتينو رأيه في الحادثة، قائلاً يوم الأربعاء: "لقد صدمت وحزنت لرؤية الحادثة التي يُزعم أنها عنصرية تجاه فينيسيوس جونيور في مباراة دوري أبطال أوروبا بين بنفيكا وريال مدريد.
لا مكان على الإطلاق للعنصرية في رياضتنا وفي مجتمعنا - نحن بحاجة إلى أن تتخذ جميع الأطراف المعنية الإجراءات اللازمة وتحاسب المسؤولين عن ذلك.
في الفيفا، من خلال المبادرة العالمية لمكافحة العنصرية ولجنة صوت اللاعبين، نحن ملتزمون بضمان احترام وحماية اللاعبين والمسؤولين والمشجعين، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند وقوع مثل هذه الحوادث.
"أثني على الحكم فرانسوا ليتكسييه لتفعيله بروتوكول مكافحة العنصرية باستخدام إيماءة الذراع لوقف المباراة ومعالجة الموقف.
"تُظهر الفيفا وكرة القدم تضامنهما الكامل مع ضحايا العنصرية وأي شكل من أشكال التمييز. سأستمر دائماً في تكرار: لا للعنصرية! لا لأي شكل من أشكال التمييز!"
حكم سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز يعتذر عن تعليقاته "الخرقاء"
كما تعرض الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز مارك كلاتنبرغ لانتقادات بسبب اختياره للكلمات عندما تمت استشارته على الهواء مباشرة في التلفزيون.
خلال فترة التأخير، قال كلاتنبرغ للمشاهدين على قناة Amazon Prime: "بمجرد أن اقترب فينيسيوس جونيور من الحكم، أصبح على الحكم الآن اتباع البروتوكول، وعليه اتباع القواعد التي وضعتها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في مثل هذه الحالات.
المشكلة في هذه الحالة هي أن فينيسيوس جونيور لم يساعد نفسه. لقد جعل الأمر صعبًا على الحكم.
لقد سجل هدفًا رائعًا وكل ما عليه فعله هو الاحتفال بالهدف، ولكن عليه العودة إلى مكانه. لقد جعل هذه الحالة صعبة للغاية".
أثارت تصريحاته انتقادات فورية، وقد اعتذر الآن، قائلاً على قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا شيء يبرر العنصرية في الرياضة أو في الحياة. أنا ممتن لأنني حصلت على فرصة لمتابعة ما حدث الليلة الماضية، لقد أخطأت، وأنا آسف.
"كانت البث المباشر، ووظيفتي هي الرد في اللحظة، والكلمات التي استخدمتها كانت غير موفقة وغير صحيحة. أنا أتعلم بالفعل من هذا وأقدر زملائي الذين غطوا الموقف بأناقة طوال الوقت."
- AFP
مباراة الإياب المثيرة تنتظرنا الأسبوع المقبل
تجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) حالياً تحقيقاً في هذا الشأن، ويواجه بريستياني خطر التعرض لعقوبة إيقاف طويلة الأمد إذا ثبتت إدانته بتوجيه إهانات عنصرية إلى فينيسيوس. وقد نفى لاعب الوسط نفسه أنه استخدم لغة تمييزية تجاه البرازيلي، مؤكداً: "لم أوجه في أي وقت من الأوقات إهانات عنصرية إلى فينيسيوس جونيور، الذي أساء فهم ما اعتقد أنه سمعه للأسف. لم أكن عنصرياً تجاه أي شخص قط".
ويبقى أن نرى ما إذا كان بريستياني سيلعب في البرنابيو الأسبوع المقبل في مباراة الإياب، حيث يحتاج بنفيكا إلى الفوز للوصول إلى الدور التالي. لكن كيليان مبابي دعا إلى إيقافه مدى الحياة من دوري أبطال أوروبا.
وقال: "من الواضح أن بريستياني نعت فيني جونيور بالقرد، وقد تكرر ذلك خمس مرات. لقد رأيت ذلك. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لديه أفضل الكاميرات، والآن ننتظر. هذا أمر غير مقبول. إنه ليس من النوع الذي أحترمه من البشر. بنفيكا نادٍ كبير، ولا شيء ضدي، لكن بريستياني لا ينبغي أن يلعب في دوري أبطال أوروبا بعد الآن".
إعلان