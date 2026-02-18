استفز الجميع وتلقى عقابه من المغرب .. واقعة فينيسيوس ليست الأولى لبريستياني وتاريخه "المونديالي" لا يقف في صالحه!

اللقطة أوقفت المباراة لأكثر من 10 دقائق، ولم يستطع أحد إثبات أي شيء ملموس على اللاعب الأرجنتيني، ليستمر اللقاء ويفوز ريال مدريد بهدف دون رد.

حتى الآن، لم يُثبت على بريستياني وصفه لفينيسيوس بهذا اللفظ، رغم شهادات نجوم ريال مدريد التي تؤيد هذه القصة، واللاعب نفسه خرج لنفي هذا الأمر.

وقال الأرجنتيني:"أريد توضيح هذا الأمر، لم أقم بتوجيه أي إساءات عنصرية لفينيسيوس جونيور، الذي أساء فهم كلماتي وظن أنه سمع بعض الأشياء غير الصحيحة".

وأضاف:"أنا لست عنصريًا ولم أمارس هذا السلوك تجاه أي شخص، وللأسف تلقيت بعض التهديدات من لاعبي ريال مدريد بعد هذه المباراة".

هناك نظرية تحمل الكثير من الوجاهة تقول:"لماذا استخدم بريستياني قميصه لتغطية فمه خلال حديثه لفينيسيوس لو كان بريئًا؟".

وهذا أمر منطقي إلى حد كبير، مما يدفعنا للتفتيش في تاريخ اللاعب الأرجنتيني، الذي يؤكد احتمالية أن ما قاله لفينيسيوس لم يكن شيئًا بريئًا كما ادعى، ولم يقل له يا "أخي" كما أثير خلال الساعات الماضية، ولكنه لا يعني بالضرورة إثبات تهمة العنصرية ضده.