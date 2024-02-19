جاك جريليش ينهار .. قرار صعب بانتظار نجم سيتي لإنقاذ مسيرته!

هل يرحل نجم مانشستر سيتي؟

لقد تراجع جاك جريليش، في ترتيب مهاجمي مانشستر سيتي هذا الموسم وسيكون من الأفضل له أن يبحث عن فريق جديد فى الانتقالات الصيفية.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا فى مواجهة السيتي ضد كوبنهاجن في ذهاب دور الـ16 فى أول مباراة له منذ خمسة أسابيع وقد نجح فى استغلال هذه الفرصة وقاد أبطال أوروبا للانتصار بنتيجة 3-1.

ولكن لم تكتمل فرحة جريليش، بسبب تعرضه للإصابة بعد التحام قوى من ديوجو جونكالفيس، وغادر الملعب رغم تحمله على نفسه فى البداية.

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وقال جوارديولا، عن إصابة جريليش:"من المؤسف أن جاك أصيب لقد تم تدميره".