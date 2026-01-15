"يوم هبوطه للدرجة الثانية سيكون الأسعد في حياتي" .. رئيس برشلونة الأسبق يفتح النار على ريال مدريد ويرد على إهانة فلورنتينو بيريز

في تصريحات مثيرة أدلى بها الرئيس الأسبق لنادي برشلونة خوان جاسبارت خلال ظهوره في بودكاست "سولو بارسا"، عبّر عن موقفه الصريح تجاه الغريم التقليدي ريال مدريد، مؤكدًا أنه لا يرى في وجوده أي ضرورة لكرة القدم، على عكس ما يعتقده كثير من مشجعي برشلونة.

واحتفى جاسبارت بسقوط ريال مدريد مطلع الأسبوع الجاري، حيث أكد أن أسعد أيام حياته هو اليوم الذي سيهبط فيه الميرنجي إلى الدرجة الثانية.

تصريحات جاسبارت تعكس بوضوح حدة التوتر التاريخي بين الناديين، وتكشف عن موقف شخصي متشدد تجاه ريال مدريد ورئيسه، في وقت يطالب فيه بضرورة وحدة الصف داخل برشلونة لمواجهة أي إساءات خارجية.