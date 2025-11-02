"لعدم امتلاكه صلاح أو فان دايك" .. جاري نيفيل يُرشح آرسنال للقب الدوري ويستبعد جوارديولا من السباق!

أكد المدافع الإنجليزي السابق مرة أخرى أنه لا يزال يرى أن أرسنال هو الفريق الذي يجب هزيمته هذا الموسم، معتبرًا إياهم الأوفر حظًا للفوز بلقب الدوري بفضل قوة التشكيلة التي يمتلكها المدرب ميكيل أرتيتا.

وكشف نيفيل في وقت سابق عن عدد النقاط التي يحتاجها الفريق لضمان اللقب، قائلاً في بودكاست جاري نيفيل "لا بد أن يكون هذا موسمهم، أليس كذلك؟ هذا هو الموسم الرابع على التوالي الذي أرى فيه أرسنال قادرًا على الفوز بالدوري، لكنهم ليسوا بالضرورة أفضل بفارق كبير، هم يحافظون على نفس مستويات الاتساق، وهذا كل ما يحتاجون إليه هذا الموسم للفوز باللقب. لن يضطروا لتحقيق 100 نقطة، ولا حتى 90 أو 95 نقطة، فالنقاط في منتصف الثمانينيات أو أواخرها ستكون كافية لمنحهم اللقب، وهم قادرون على ذلك."

وأضاف: "ذكرت سابقًا أن الفرق الأخرى غير مستقرة وغير موثوقة، لكن أرسنال هذا الموسم مختلف. هم فريق موثوق جدًا، يمكنك الاعتماد عليهم. طريقتهم في الدفاع رائعة، دائمًا متماسكون مع بعضهم البعض، ولا يتلقون أهدافًا بسهولة. لديهم تهديد هجومي في عدة مناطق. قد لا يمتلكون رأس حربة مذهل، لكن لديهم لاعب قوي وصادق في الأداء، وهذا يكفي لهم. لديهم [إبيريشي] إيزي، [نوني] مادويكي، [جابرييل] مارتينيلي، [لياندرو] تروسارد، والعديد من اللاعبين القادرين على تسجيل الأهداف. لديهم [ديكلان] رايس الذي يمكنه تقديم الإضافة في الكرات الثابتة. كما أن لديهم أربعة مدافعين رائعين وثلاثة مدافعين مركزيين ممتازين."