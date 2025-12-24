حلقة جديدة من "كنزة الجدة وسروال لينكر القصير"! .. أسطورة الاتحاد يقتحم "عالم التحديات المثيرة" بسبب سيرجيو كونسيساو

أصبحت الاستديوهات التحليلية والبرامج الرياضية، مادة دسمة لإثارة الجدل بين الأوساط الجماهيرية؛ وذلك بسبب بعض المواقف أو الآراء والتحديات الغريبة، من الحضور.

ويُعد حمد المنتشري، أسطورة دفاع نادي الاتحاد ومنتخب السعودية المعتزل، آخر المحللين الذين أثاروا الجدل بين الأوساط الجماهيرية؛ وذلك من خلال تحدياتهم المثيرة، على الهواء مباشرة.

المنتشري أعلن عبر برنامج "دورينا غير"، تحديه بدفع جزء من القيمة المالية لتجديد عقد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

تحدي المنتشري جاء تعليقًا على معلومة مُقدم البرنامج خالد الشنيف، الذي قال إن هُناك بند في عقد كونسيساو مع الاتحاد؛ يقضي بالتجديد له تلقائيًا، إذا أنهى مسابقة دوري روشن السعودي 2025-2026 في أحد "المراكز الثلاثة الأولى".

واعتبر أسطورة دفاع الاتحاد ومنتخب السعودية المعتزل، أن أداء العميد تحت قيادة كونسيساو؛ لا يؤهله للحصول على "المركز الثالث" حتى، في الموسم الرياضي الحالي.

وقبل حمد المنتشري وعلى مدار السنوات الماضية؛ شاهدنا الكثير من التحديات المثيرة والغريبة لنجوم كرة القدم، عبر الشاشات والبرامج الرياضية المختلفة.