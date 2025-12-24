Challenges GFX GOAL ONLYGOAL AR
حلقة جديدة من "كنزة الجدة وسروال لينكر القصير"! .. أسطورة الاتحاد يقتحم "عالم التحديات المثيرة" بسبب سيرجيو كونسيساو

عالم كرة القدم مليء بالغرائب والطرائف..

أصبحت الاستديوهات التحليلية والبرامج الرياضية، مادة دسمة لإثارة الجدل بين الأوساط الجماهيرية؛ وذلك بسبب بعض المواقف أو الآراء والتحديات الغريبة، من الحضور.

ويُعد حمد المنتشري، أسطورة دفاع نادي الاتحاد ومنتخب السعودية المعتزل، آخر المحللين الذين أثاروا الجدل بين الأوساط الجماهيرية؛ وذلك من خلال تحدياتهم المثيرة، على الهواء مباشرة.

المنتشري أعلن عبر برنامج "دورينا غير"، تحديه بدفع جزء من القيمة المالية لتجديد عقد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

تحدي المنتشري جاء تعليقًا على معلومة مُقدم البرنامج خالد الشنيف، الذي قال إن هُناك بند في عقد كونسيساو مع الاتحاد؛ يقضي بالتجديد له تلقائيًا، إذا أنهى مسابقة دوري روشن السعودي 2025-2026 في أحد "المراكز الثلاثة الأولى".

واعتبر أسطورة دفاع الاتحاد ومنتخب السعودية المعتزل، أن أداء العميد تحت قيادة كونسيساو؛ لا يؤهله للحصول على "المركز الثالث" حتى، في الموسم الرياضي الحالي.

وقبل حمد المنتشري وعلى مدار السنوات الماضية؛ شاهدنا الكثير من التحديات المثيرة والغريبة لنجوم كرة القدم، عبر الشاشات والبرامج الرياضية المختلفة.

    بسبب ليستر سيتي.. جاري لينكر يظهر بـ"سروال قصير" أمام العالم

    في موسم 2015-2016.. تحدى الأسطورة الإنجليزية جاري لينكر عبر برنامجه الشهير "Match of the Day"، بالظهور بالملابس الداخلية عبر الهواء مباشرة؛ وذلك إذا حقق فريق ليستر سيتي الأول لكرة القدم، لقب الدوري.

    وحدثت المعجزة الكروية في هذا الموسم؛ حيث توّج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2015-2016، بعد صراع مع آرسنال وتوتنهام هوتسبير.

    ليستر حصد اللقب الإعجازي وقتها، بقيادة الساحر الجزائري رياض محرز؛ حيث جمع 81 نقطة من 23 فوزًا و12 تعادلًا، مقابل 3 هزائم فقط.

    المهم.. لينكر أوفى بوعده، بعد تحقيق ليستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي؛ حيث ظهر في إحدى حلقات برنامجه بـ"سروال قصير" يحمل شعار النادي، وسط ذهول وضحك زملائه في الاستوديو.

    أحمد حسام ميدو.. عندما اضطر الفرعون المصري لـ"حلاقة شعره" بالكامل

    استكمالًا للنقطة السابقة.. نتذكر أن النجم المصري المعتزل أحمد حسام ميدو، راهن على نفس النادي ليستر سيتي، وفي الموسم ذاته 2015-2016.

    ميدو تحدى بأنه سيقوم بـ"حلاقة شعره تمامًا"، على الهواء مباشرة؛ وذلك إذا توّج فريق ليستر سيتي الأول لكرة القدم، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

    ومثل الأسطورة الإنجليزية جاري لينكر؛ خسر ميدو التحدي، وذلك عقب تتويج ليستر باللقب على حساب آرسنال وتوتنهام هوتسبير.

    هُنا.. اضطر ميدو لجلب حلاق خاص معه، إلى مقر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية؛ حيث كان يعمل فيها كمحلل رياضي، وقتها.

    وقام النجم المصري المعتزل بـ"حلاقة شعره تمامًا"؛ وذلك أمام الآلاف من المشاهدين، بعد خسارته التحدي.

    "كنزة الجدة".. ريو فيرديناند يحرج نفسه أمام العالم بسبب تحدٍ خاسر

    ريو فيرديناند أسطورة دفاع منتخب إنجلترا ونادي مانشستر يونايتد، فاجأ الملايين من عشاق الساحرة المستديرة؛ بعدما ظهر عبر الشاشات وهو يرتدي ملابس صوفية، مليئة بالألوان والرسومات الضخمة الغريبة.

    هذه الملابس تسمى في بريطانيا بـ"كنزة الجدة"؛ لأنها تشبه السترات الصوفية، التي كانت الجدات يحكنها للأحفاد يدويًا قديمًا.

    واضطر فيرديناند لارتداء هذه الكنزة، عبر استديوهات قناة "BT Sport" أو "TNT Sports" حاليًا؛ وذلك بعدما خسر رهانًا على الهواء مباشرة، بشأن نتيجة إحدى مباريات ناديه السابق مانشستر يونايتد.

    الكنزة التي ارتداها فيرديناند؛ كانت ضيقة وقبيحة للغاية مع ازدحامها بالرسومات الطفولية، وهو ما جعله يشعر بالإحراج الشديد.

    نيفيل وكاراجر.. "تحدي القمصان" الذي استمر 3 سنوات كاملة

    عام 2015 شهد تحديًا مثيرًا، بين اثنين من نجوم كرة القدم الكبار المعتزلين؛ وهما جاري نيفيل "مانشستر يونايتد"، وجيمي كاراجر "ليفربول".

    هذا الثنائي الكبير دخلا في تحدي "ركلات الجزاء"؛ وذلك عبر استديوهات شبكة قنوات "سكاي سبورتس"، وقتها.

    الخاسر في هذا التحدي؛ كان يجب عليه أن يرتدي قميص الفريق الغريم، بمعنى إذا انهزم نيفيل مثلًا، سيكون عليه ارتداء قميص ليفربول على الهواء.

    وبالفعل.. خسر نيفيل هذا التحدي؛ ولكنه رفض تنفيذ العقوبة، حيث تهرب لسنواتٍ من ارتداء قميص ليفربول.

    لذلك.. جدد كاراجر تحديه مع نيفيل في عام 2018؛ وكان هذه المرة الرهان على مدى تألق النجم السويسري شيردان شاكيري، مع فريق ليفربول الأول لكرة القدم.

    شاكيري تألق بشدة وقتها، بل وسجل هدفين في شباك مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018؛ ليضطر نيفيل لتنفيذ وعده أخيرًا، بارتداء قميص ليفربول.

    من وليد عبدالله إلى مودريتش.. تحديات أخرى مثيرة في عالم كرة القدم

    هُناك بعض التحديات الأخرى التي قام بها نجوم كرة القدم، ولفتت الانتباه بشكلٍ واضح؛ وإن كانت ليس في الاستديوهات التحليلية، أو البرامج التلفزيونية.

    نذكر من هذه التحديات، واقعة الحارس السعودي المخضرم وليد عبدالله؛ عندما كان ينشط في صفوف فريق الشباب الأول لكرة القدم، عام 2012.

    آنذاك.. كانت السعودية تمنع نزول اللاعبين إلى أرضية الملعب، بقصات شعر غريبة ومنها "القزع" على سبيل المثال؛ مع إعطاء تعليمات صريحة للحكام، بإيقاف أي لاعب يفعل ذلك.

    وخلال مباراة الشباب ونجران عام 2012، أراد عبدالله أن ينزل إلى أرضية الملعب بـ"القزع"؛ إلا أن زملاءه في الفريق تحدوه، بأن الحكم لن يسمح له بذلك.

    التحدي الذي تم بين وليد عبدالله وزملائه في الشباب؛ هو أن يقوم بقص شعره في الملعب، إذا منعه الحكم من خوض المباراة بـ"القزع".

    وما حدث هو أن الحكم رفض نزول عبدالله لأرضية الملعب بـ"القزع"؛ ليخسر الحارس المخضرم تحديه مع زملائه، ويضطر لحلاقة شعره أمام الجميع.

    أيضًا.. لا ننسى عندما قام النجم الكرواتي لوكا مودريتش بتنفيذ وعده؛ وذلك من خلال تقصير شعره كثيرًا، بعدما توّج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2014.

    كذلك.. نفذ نجوم منتخب رومانيا وعدهم؛ عندما قاموا بصبغ شعرهم بـ"الأصفر الغامق"، بعدما تأهلوا إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم 1998.

    وكل ما ذكرناه ليس إلا أمثلة قليلة جدًا، من كثير التحديات في عالم كرة القدم؛ لكننا حاولنا التركيز أكثر على بعض اللقطات، التي حدثت في الاستديوهات التحليلية والبرامج الرياضية.

