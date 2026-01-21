"مدرب رائع ولكن!" .. جاريث بيل يكشف سبب فشل تشابي ألونسو في ريال مدريد

ألونسو، الذي تم إعفاؤه من مهامه قبل أسبوع تقريبًا، وصل إلى ريال مدريد بسمعة طيبة بعد نجاحه التاريخي مع باير ليفركوزن. ومع ذلك، على الرغم من فوزه بـ13 مباراة من أصل 14 مباراة تحت قيادته، سرعان ما انتهت "مغامرته" على مقعد مدرب الميرينجي، مما أدى إلى إقالته بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة وعاصفة من الأسئلة حول ما حدث.

وفي حديثه إلى TNT Sports، قدم بيل تقييمًا صريحًا، ورأى الويلزي، الذي قضى عقدًا حافلًا بالبطولات ولكنه كان في كثير من الأحيان مضطربًا في النادي، أن المهارات المطلوبة للنجاح في ريال مدريد تختلف جذريًا عن أي نادٍ آخر في عالم كرة القدم.

قال بيل: "إنه مدرب رائع. لقد حقق إنجازات رائعة مع باير ليفركوزن، وفاز بالكؤوس، ودرب الفريق بشكل رائع. لكن عندما تصل إلى ريال مدريد، لا تحتاج إلى أن تكون مدربًا، بل تحتاج إلى أن تكون مديرًا".