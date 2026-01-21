"مدرب رائع ولكن!" .. جاريث بيل يكشف سبب فشل تشابي ألونسو في ريال مدريد

ذهب بيل إلى أبعد من ذلك، مشيرًا إلى أن الهوس التكتيكي يمكن أن يكون في الواقع عائقًا في ريال مدريد. فلسفة الويلزي هي أنه مع وجود مثل هذه الوفرة من المواهب العالمية، يجب أن تكون خطة اللعب بسيطة نسبيًا: وضع أفضل اللاعبين على أرض الملعب وتركهم يفوزون بالمباراة.
وأكد بيل: "لا داعي للقيام بالكثير من الأمور التكتيكية. في غرفة الملابس، هناك نجوم كبار قادرون على تغيير مجرى المباريات في غمضة عين. لذا، نعم، يمكنك القول إنه [ألونسو] مدرب وتكتيكي رائع، لكن في ريال مدريد، من الواضح أن ذلك لم ينجح".
تتوافق هذه النظرة مع نجاح مدربين مثل كارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان، اللذين غالبًا ما يوصفان بأنهما "ميسران" أكثر من كونهما ثوريين تكتيكيين. لقد منحوا لاعبين مثل بيل وفينيسيوس جونيور الحرية لخلق لحظات سحرية من لا شيء. من ناحية أخرى، يبدو أن مطالب ألونسو جعلت اللاعبين يشعرون بالاختناق.
قال داني كارفاخال ذلك في وقت سابق من هذا الموسم عند مقارنة أنشيلوتي وألونسو، قائلًا: "لكل مدرب منهجيته الخاصة، كما تقول، فهما من جيلين مختلفين. صحيح أننا، على سبيل المثال، مع كارلو، كنا نتمتع بحرية أكبر في هذا الصدد، حيث كنا نخرج متأخرين قليلاً، على الرغم من أنه كان يغضب منا. أما تشابي فهو أكثر صراحة، وأكثر انضباطًا، ولكن لكل منهما أفكاره الخاصة".