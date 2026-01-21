GFX Gareth Bale Xabi AlonsoGetty/GOAL
Peter McVitie و زهيرة عادل

"مدرب رائع ولكن!" .. جاريث بيل يكشف سبب فشل تشابي ألونسو في ريال مدريد

نجم الملكي السابق حدد روشتة نجاح المدربين في ريال مدريد تحديدًا..

حدد جاريث بيل بالضبط سبب فشل فترة تشابي ألونسو في ريال مدريد، مدعيا أن الإسباني قصر في مجال واحد حاسم على الرغم من براعته التكتيكية. 

ويعتقد الفائز خمس مرات بدوري أبطال أوروبا أن الضغط الفريد في سانتياجو برنابيو يتطلب "مديرًا" قادرًا على التعامل مع الأنا الهشة بدلًا من "مدرب" تكتيكي، وهو فارق بسيط يرى أنه كان قاتلًا بالنسبة لزميله السابق.

  • التمييز بين المدرب والمدير

    ألونسو، الذي تم إعفاؤه من مهامه قبل أسبوع تقريبًا، وصل إلى ريال مدريد بسمعة طيبة بعد نجاحه التاريخي مع باير ليفركوزن. ومع ذلك، على الرغم من فوزه بـ13 مباراة من أصل 14 مباراة تحت قيادته، سرعان ما انتهت "مغامرته" على مقعد مدرب الميرينجي، مما أدى إلى إقالته بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة وعاصفة من الأسئلة حول ما حدث.

    وفي حديثه إلى TNT Sports، قدم بيل تقييمًا صريحًا، ورأى الويلزي، الذي قضى عقدًا حافلًا بالبطولات ولكنه كان في كثير من الأحيان مضطربًا في النادي، أن المهارات المطلوبة للنجاح في ريال مدريد تختلف جذريًا عن أي نادٍ آخر في عالم كرة القدم.

    قال بيل: "إنه مدرب رائع. لقد حقق إنجازات رائعة مع باير ليفركوزن، وفاز بالكؤوس، ودرب الفريق بشكل رائع. لكن عندما تصل إلى ريال مدريد، لا تحتاج إلى أن تكون مدربًا، بل تحتاج إلى أن تكون مديرًا".

    • إعلان
  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MONACOAFP

    فن "تدليل" نجوم ريال مدريد

    يركز تحليل بيل بشكل أساسي على الموظفين المحددين الذين يقيمون في غرفة الملابس الداخلية في ملعب برنابيو، فلطالما اعتمد ريال مدريد على فلسفة "جالاكتيكو" في بناء فريقه، حيث جمع بين أغلى وأبرع النجوم على مستوى العالم.

    ووفقًا لبيل، لا يحتاج هؤلاء اللاعبون إلى إدارة دقيقة، بل إلى لمسة رقيقة، موضحًا: "عليك أن تدير الأنا في غرفة الملابس، عليك أن تدلل الأنا".

    حديث بيل يشير إلى علاقة ألونسو مع فينيسيوس جونيور التي كانت متوترة بشكل خاص، إذ تسبب قرار المدرب بإبعاد البرازيلي إلى مقاعد البدلاء في بعض الأحيان في توتر العلاقات بين الاثنين، وسمع المهاجم وهو يقول إنه سيغادر النادي بعد رد فعله الدرامي على استبداله في مباراة برشلونة.

  • التفوق الفردي على الأنظمة التكتيكية

    ذهب بيل إلى أبعد من ذلك، مشيرًا إلى أن الهوس التكتيكي يمكن أن يكون في الواقع عائقًا في ريال مدريد. فلسفة الويلزي هي أنه مع وجود مثل هذه الوفرة من المواهب العالمية، يجب أن تكون خطة اللعب بسيطة نسبيًا: وضع أفضل اللاعبين على أرض الملعب وتركهم يفوزون بالمباراة.

    وأكد بيل: "لا داعي للقيام بالكثير من الأمور التكتيكية. في غرفة الملابس، هناك نجوم كبار قادرون على تغيير مجرى المباريات في غمضة عين. لذا، نعم، يمكنك القول إنه [ألونسو] مدرب وتكتيكي رائع، لكن في ريال مدريد، من الواضح أن ذلك لم ينجح".

    تتوافق هذه النظرة مع نجاح مدربين مثل كارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان، اللذين غالبًا ما يوصفان بأنهما "ميسران" أكثر من كونهما ثوريين تكتيكيين. لقد منحوا لاعبين مثل بيل وفينيسيوس جونيور الحرية لخلق لحظات سحرية من لا شيء. من ناحية أخرى، يبدو أن مطالب ألونسو جعلت اللاعبين يشعرون بالاختناق.

    قال داني كارفاخال ذلك في وقت سابق من هذا الموسم عند مقارنة أنشيلوتي وألونسو، قائلًا: "لكل مدرب منهجيته الخاصة، كما تقول، فهما من جيلين مختلفين. صحيح أننا، على سبيل المثال، مع كارلو، كنا نتمتع بحرية أكبر في هذا الصدد، حيث كنا نخرج متأخرين قليلاً، على الرغم من أنه كان يغضب منا. أما تشابي فهو أكثر صراحة، وأكثر انضباطًا، ولكن لكل منهما أفكاره الخاصة".

  • Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    تحذير لمدربي ريال مدريد في المستقبل

    تعد تعليقات بيل بمثابة تحذير في الوقت المناسب لمديري ريال مدريد في المستقبل، بالإضافة إلى استعراض لأسباب فشل العلاقة بين ألونسو وريال مدريد.

    ويتناسب التشكيل الحالي للفريق، الذي يضم لاعبين مثل كيليان مبابي وجود بيلينجهام وفينيسيوس، تمامًا مع الوصف الذي قدمه بيل: مجموعة من اللاعبين القادرين على حسم المباريات والقدرة على هزيمة الخصوم في لمح البصر إذا شعروا بالراحة والدعم.

    على الرغم من أن حقبة ما بعد ألونسو تحت قيادة ألفارو أربيلوا بدأت بشكل سيئ - بهزيمة مفاجئة 3-2 في كأس الملك - إلا أن الفريق عاد بقوة بفوزين سهلين، بعد أن تغلب على ليفانتي في الدوري الإسباني مطلع الأسبوع الجاري قبل أن يسحق موناكو 6-1 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

الدوري الإسباني
فياريال crest
فياريال
فياريال
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
0