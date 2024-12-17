رائعة جارناتشو وهدف مارتا التاريخي .. إيميليانو مارتينيز يتصدر أبرز جوائز "ذا بيست" لعام 2024

الكشف عن النجوم الأفضل في 2024..

في حفل ضخم استضافته أكاديمية "أسباير" بالدوحة القطرية؛ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الفائزين بجوائز الأفضل "ذا بيست" في عام 2024.

وحدد "فيفا" 14 جائزة؛ هي: "أفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل مدرب لفئة الرجال، أفضل مدرب لفئة سيدات، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، جائزة (بوشكاش) لأفضل هدف في فئة الرجال، جائزة (فيفا) للجمهور، فريق (فيفبرو) للرجال، فريق (فيفبرو) للسيدات، جائزة (مارتا) لأفضل هدف في فئة السيدات، وجائزة اللعب النظيف".

وكما هو متوقع.. فاز فينيسيوس جونيور، ساحر نادي ريال مدريد، بجائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم 2024؛ وذلك بعد قيادته فريقه للتتويج برباعية "الدوري الإسباني، السوبر الإسباني، السوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا".

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ومن ناحيته.. توّج كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بجائزة "ذا بيست" كأفضل مدرب في العالم 2024؛ وذلك بعد إنجازاته الكبيرة مع العملاق الإسباني.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز الفائزين بالجوائز الأخرى في حفل "ذا بيست"، والذي استضافته العاصمة القطرية "الدوحة"، مساء اليوم الثلاثاء..