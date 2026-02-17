جادون سانشو وصديقته ساويتي يظهران معاً لأول مرة علناً، حيث اصطحب لاعب مانشستر يونايتد الفاشل مغنية الراب الأمريكية لتناول العشاء في باريس

تم التقاط صور للاعب المنتخب الإنجليزي سانشو وهو يستمتع بأمسية مع ساويتي - واسمها الحقيقي ديامونتي كيافا فالنتين هاربر - أثناء توجههما لتناول العشاء في العاصمة الفرنسية باريس.

كان من الواضح أنهما في مدينة الحب لقضاء عطلة ما بعد عيد الحب، بعد أن تم تصويرهما في باريس يوم الأحد. لم يتمكن سانشو من اصطحاب شريكته في 14 فبراير لأنه كان يلعب في كأس الاتحاد الإنجليزي مع أستون فيلا في ذلك اليوم ضد نيوكاسل - حيث شارك كبديل في المباراة التي خسرها فريق أوناي إيمري 3-1.

ارتدى سانشو وسويتي ملابس أنيقة لقضاء ليلتهما في الخارج، على الرغم من أنهم ارتدوا ملابس ثقيلة لمواجهة برد الشتاء القارس الذي لا يزال يضرب أوروبا. كان الثنائي في حالة معنوية عالية حيث ابتسما للكاميرات التي التقطت صورهما وهما يغادران فندقهما لتناول الطعام والشراب.

في اليوم التالي، شوهدا مرة أخرى - بزي أكثر عصرية - أثناء زيارتهما لمكتبة شكسبير آند كومباني الشهيرة. واستمر عرض حبهما حيث أمسكا بأيدي بعضهما مرة أخرى أثناء دخولهما المكان.