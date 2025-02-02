فيديو | بعد عام من واقعة الإصابة .. جابري فيجا يتصالح علنًا مع لاعب الأهلي!

لا مجال للخلافات الآن!

تسبب لاعب في إصابة آخر واقعة لا يقدر كافة اللاعبين على تخطيها، خاصةً وإن كانت قوية وتبعاتها الغياب طويلًا عن الملاعب، وهذا ما تعرض له الإسباني جابري فيجا في أول موسم له مع الأهلي.

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الإسباني صاحب الـ22 عامًا كان قد انضم للراقي في صيف 2023 قادمًا من سيلتا فيجا، بعقد يمتد لنهاية موسم 2025-2026، في صفقة انتقدها بعض الأوروبيين على رأسهم توني كروس؛ نجم ريال مدريد السابق، على إثر مغادرته للقارة العجوز وكبرى الدوريات رغم صغر عمره.