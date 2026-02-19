ثيباوت كورتوا لديه نادٍ جديد! حارس مرمى ريال مدريد يصبح مساهماً في النادي الفرنسي

وكتب لومان في بيان للنادي: "ثيبو كورتوا، الحارس الأسطوري والفائز مرتين بدوري أبطال أوروبا، يجلب خبرة عالية المستوى، سواء داخل الملعب أو خارجه".

وتابع البيان: "بعد أن استحوذت المجموعة البرازيلية OutField على حصة في نادي لومان لكرة القدم هذا الصيف، فإنها تخطو الآن خطوة أخرى إلى الأمام من خلال إتمام الاستحواذ على النادي إلى جانب مجموعة معززة من الرياضيين المشهورين عالمياً والمستثمرين الأوروبيين.

ويهدف هذا الالتزام المتزايد إلى تسريع وتوطيد التطور الهيكلي لنادي لومان. وبالتعاون مع تيري غوميز، رئيس النادي، ستوفر OutField الموارد اللازمة لدعم وتوسيع نمو المشروع.

"أحد أركان المشروع قيد التنفيذ بالفعل: إنشاء مركز تدريب مخصص لتنمية المواهب المحلية. على المدى المتوسط، الهدف هو جعل نادي لومان لكرة القدم معيارًا وطنيًا في تنمية الشباب، مما يجعله محركًا استراتيجيًا للنمو ومصدرًا مستدامًا للمواهب للفريق الأول."