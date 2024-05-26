ثنائي عكّر موسم الهلال والأهلي حاضر بلاعب وحيد .. تشكيل الأسوأ في دوري روشن 2023-2024

11 لاعبًا كانوا خيبة أمل كبيرة لجماهيرهم..

SHAHID

في وقت أنظار العالم جُله تقريبًا تتجه نحو دوري روشن السعودي، لمتابعة المنافسة التي نجحت في خطف عدة نجوم من بين أنياب كبرى أندية أوروبا، أبى الحظ أن يبتسم في وجه بعض اللاعبين، فظهروا بصورة مخيبة على نطاق واسع.

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دوري روشن وصل لمحطته الأخيرة، فنحن في انتظار إسدال الستار عليه غدًا الإثنين، حيث تُلعب الجولة الأخيرة، وكما تحدثنا عن تشكيل الأفضل، كان لا بد أن يأخذ الأسوأ نصيبهم أيضًا.

حديثنا هنا سيقتصر على الخماسي الكبير (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي والشباب)، فهم من انتظرنا من نجومهم الكثير، لكنهم قدموا موسمًا مخيبًا، ومقارنة بما يحاط بهم من ظروف وإمكانات أفضل من الأندية الأخرى، يمكننا أن نقول أنهم الأسوأ في الموسم وليسوا مخيبين فقط.

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في السطور التالية نستعرض الـ11 لاعبًا الذين شكلوا كتيبة الأسوأ في موسم 2023-2024 من دوري روشن مع وضع في الاعتبار أن الأرقام المذكورة قبل لعب الجولة الأخيرة..