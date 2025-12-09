نقاش حاد دفع تييري هنري لمحاولة التهدئة .. ميكا ريتشاردز مهاجمًا كاراجر: صلاح من "الأعظم" في التاريخ وما يحدث معه سخيف!

مطلع الأسبوع الجاري، فجر محمد صلاح أزمة كبرى في ليفربول، بعدما احتفظ به سلوت على مقاعد البدلاء خلال مواجهة ليدز في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، وهو الوضع المستمر للمباراة الثالثة على التوالي.

وعقب المباراة، خرج الجناح المصري متهمًا إدارة ناديه بمحاولة "تطفيشه"، مؤكدًا أن تلقى وعودًا في الصيف الماضي، لم يتحقق منها أي شيء.

كذلك اتهم صلاح مدربه الهولندي بمحاولة إيهام الجمهور بأنه سبب النتائج السلبية التي يتعرض لها الريدز في الموسم الجاري، موضحًا أن العلاقة بينهما انقطعت بشكل مفاجئ، بعدما كانت أحاديثهم مستمرة بشكل طبيعي.

على خلفية تلك التصريحات، هاجم بعض اللاعبين السابقين محمد صلاح، ومنهم لاعب ليفربول الأسبق جيمي كاراجر، الذي وصف تصرف صاحب الـ33 عامًا بـ"العار"، وهو بالأساس من ينتقده في أكثر من مناسبة حتى قبل تلك الأزمة، حتى قال عنه المصري من قبل إنه "مهووس بي".