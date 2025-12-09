بعد اصطفاف كتيبة من اللاعبين السابقين ضد موقف المصري محمد صلاح؛ جناح ليفربول، تجاه مدربه الهولندي آرني سلوت وإدارة ناديه، ظهر ميكا ريتشاردز؛ لاعب مانشستر سيتي الأسبق، للدفاع عن "مو"، مؤكدًا أن ما يحدث "سخيف"!
نقاش حاد دفع تييري هنري لمحاولة التهدئة .. ميكا ريتشاردز مهاجمًا كاراجر: صلاح من "الأعظم" في التاريخ وما يحدث معه سخيف!
ما القصة؟
مطلع الأسبوع الجاري، فجر محمد صلاح أزمة كبرى في ليفربول، بعدما احتفظ به سلوت على مقاعد البدلاء خلال مواجهة ليدز في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، وهو الوضع المستمر للمباراة الثالثة على التوالي.
وعقب المباراة، خرج الجناح المصري متهمًا إدارة ناديه بمحاولة "تطفيشه"، مؤكدًا أن تلقى وعودًا في الصيف الماضي، لم يتحقق منها أي شيء.
كذلك اتهم صلاح مدربه الهولندي بمحاولة إيهام الجمهور بأنه سبب النتائج السلبية التي يتعرض لها الريدز في الموسم الجاري، موضحًا أن العلاقة بينهما انقطعت بشكل مفاجئ، بعدما كانت أحاديثهم مستمرة بشكل طبيعي.
على خلفية تلك التصريحات، هاجم بعض اللاعبين السابقين محمد صلاح، ومنهم لاعب ليفربول الأسبق جيمي كاراجر، الذي وصف تصرف صاحب الـ33 عامًا بـ"العار"، وهو بالأساس من ينتقده في أكثر من مناسبة حتى قبل تلك الأزمة، حتى قال عنه المصري من قبل إنه "مهووس بي".
نقاش حاد على هامش مواجهة ليفربول وإنتر
ليفربول حل يوم الثلاثاء، ضيفًا على إنتر في ملعب سان سيرو، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.
تلك الرحلة لم يرافق بها صلاح زملاءه في ليفربول، حيث قرر آرني سلوت استبعاده، كعقاب له على التصريحات التي أدلى بها عقب مواجهة ليدز.
النقاش حول ذلك فُتح في الاستوديو التحليلي لدوري أبطال أوروبا التي تقوده كايت عبده، عبر شبكة "CBS Sports"، حيث تطور بشكل حاد بين الثنائي كاراجر وميكا ريتشاردز، بعدما أخذ الأخير صف محمد صلاح..
في هذا الشأن، قال ريتشاردز: "أنا أتفهم غضب صلاح بعد كل ما حدث واستبعاده من المباريات، كان يجب أن يشارك أمام ليدز، عندما احتاج ليفربول لتسجيل هدف، خاصةً أن ليدز فتح اللعب في بعض الأوقات، وإجادة صلاح للهجمات المرتدة كانت ستفيد الفريق كثيرًا. صحيح أن صلاح لا يمر بأفضل حالاته حاليًا، لكن سجله في السنوات الأخيرة يقول إنه كان قادرًا على تسجيل هدف آخر لفريقه. أنا متفهم غضبه تمامًا".
هنا عارضه كاراجر بقوة، مؤكدًا أن ليفربول كان في حاجة لمدافع أكثر من لاعب في الهجوم، موضحًا أن صلاح اللاعب الوحيد في الفريق الذي لا يشارك في الدفاع، ومضيفًا: "مو غير مفيد في الدفاع، كما هو الأمر بالنسبة للكرات الثابتة".
"نحن نتحدث عن واحد من أعظم اللاعبين"
تبريرات جيمي كاراجر لم تقنع لاعب مانشستر سيتي الأسبق، حيث استغرب مستطردًا: "نحن نتحدث عن لاعب كمحمد صلاح أصبح بديلًا، هذا سخيف!"
فيما لم يتزحزح نجم الريدز الأسبق عن موقفه، مواصلًا: "علينا أن نفكر بعقلية المدرب، فهو لن يدخل لاعبًا لا يدافع ولن يفيد في الكرات الثابتة، لأن بنيته الجسمانية ضئيلة، وبالمناسبة من صنع هدف الفوز أمام ليدز هو اللاعب الذي يلعب مكان صلاح (جرافنبرخ)".
وهنا قاطعه ريتشاردز معترضًا أكثر: "انتظر!، نحن نتحدث عن صلاح وكأنه كأي لاعب عادي!، هو من أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي"، فجاءه الرد من نظيره: "أعلم أنني لا أتحدث عن لاعب عادي، لكن الناس ينتقدون المدرب لعدم الدفع به!".
تدخل هنري .. ومواصلة السجال
ورغم الدعم الكبير الذي قدمه ميكا لصلاح إلا أنه لامه على التصريحات التي أطلقها، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى "صلاح أخطأ، لكن بقدر حجمه وقدراته يكون مقدار غضبه، وهذا ما أقدره، لكن هناك أكثر من طريقة للتعامل مع الأمور، فليس من الضروري أن تلعب بطريقة دفاعية، يمكن أن تدفع بلاعب هجومي لتغيير الأمور".
وبينما كان الفرنسي تييري هنري؛ أسطورة آرسنال، يكتفي بالمتابعة، نهض من مكانه محاولًا القيام بعمليات مساج للثنائي "ميكا وكاراجر"، لتهدئتهما، لكن دون جدوى، حيث استمر كاراجر مهاجمًا صلاح: "أنا أميل للدفاع، لأن في المباريات الثلاث التي سبقت تلك الأحداث، استقبل ليفربول عشرة أهداف، وكلها وصلاح موجود داخل الملعب، نحن نتحدث عن اللاعب الوحيد المسموح له ألا يشارك في الدفاع!".
وأخيرًا انتهى النقاش بين الثنائي باتفاق ريتشاردز مع كاراجر في مسألة عدم مشاركة صلاح في الدفاع، قبل أن تنهي كايت عبده النقاش، لتخصيصه لمواجهة ليفربول وإنتر.
- AFP
ليفربول يفلت من إنتر دون صلاح
جدير بالذكر أن ليفربول نجح في الانتصار أمام إنتر على ملعب سان سيرو، بهدف نظيف، سجله دومينيك سوبوسلاي من ضربة جزاء في الوقت القاتل، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.
هذا الفوز رفع رصيد كتيبة سلوت للنقطة الـ12 في المركز الثامن بجدول الترتيب، فيما تجمد النيراتزوري عند النقطة الـ12 في المركز الخامس، متفوقًا بفارق الأهداف على الفريق الإنجليزي.