"منزلنا ينهار وهو يركب الطائرات خاصة واليخوت!" - والدة الطفل "غير الشرعي" لتيبو كورتوا تهاجمه بقوة

هاجمت والدة الطفل "غير الشرعي" لتيبو كورتوا من ريال مدريد لتمتعه بـ"الطائرات الخاصة واليخوت" بينما يتدهور منزل ابنه.

المقال يستمر أدناه المقال يستمر أدناه المقال يستمر أدناه الموضوع يُستكمل بالأسفل البلجيكي أصبح الحارس الأول لتشيلسي في 2014

أنجب طفلاً مع جارة مصممة أزياء

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