"منزلنا ينهار وهو يركب الطائرات خاصة واليخوت!" - والدة الطفل "غير الشرعي" لتيبو كورتوا تهاجمه بقوة

Gettyزهيرة عادل"منزلنا ينهار وهو يركب الطائرات خاصة واليخوت!" - والدة الطفل "غير الشرعي" لتيبو كورتوا تهاجمه بقوةتيبو كورتواريال مدريدShowbizالدوري الإسباني – لا ليجاتشلسيهاجمت والدة الطفل "غير الشرعي" لتيبو كورتوا من ريال مدريد لتمتعه بـ"الطائرات الخاصة واليخوت" بينما يتدهور منزل ابنه.المقال يستمر أدناهالمقال يستمر أدناهالمقال يستمر أدناهالموضوع يُستكمل بالأسفلالبلجيكي أصبح الحارس الأول لتشيلسي في 2014أنجب طفلاً مع جارة مصممة أزياءمتزوج الآن من العارضة الإسرائيلية ميشيل جيرزيجتابع GOAL على واتساب! 🟢📱