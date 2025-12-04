كورتوا عن "إهانات سان ماميس" لفينيسيوس : أحب المناوشات ولكن انظروا لما حدث مع أراوخو!

أبدى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، اعتراضه على الإهانات التي تعرض لها فينيسيوس جونيور لاعب الفريق، خلال المباراة التي لعبها أمس أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

ريال نجح في تحقيق الانتصار على الفريق الخصم بثلاثية نظيفة، حيث سجل كيليان مبابي هدفين بالإضافة إلى هدف آخر من زميله ومواطنه الفرنسي إدواردو كامافينجا.

تألق مبابي كان العلامة الأبرز للميرينجي خلال المباراة التي أقيمت أمس، الأربعاء، حيث واصل اللاعب تسجيله للأهداف في مباراة تلو الأخرى، كما يعتبر النقطة المضيئة الأوضح في تجربة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

ولكن بجانب هذا المستوى من مبابي، كانت هناك ظاهرة سلبية في ملعب سان ماميس، بتعرض فينيسيوس لهتافات مسيئة، وهو الأمر الذي تحدث عنه كورتوا..