حلمه سيتحول إلى حقيقة .. رسالة مؤثرة من تياجو سيلفا بعد استدعاء ابنه لتمثيل منتخب إنجلترا

لحظة هامة في حياة النجم البرازيلي

كتب تياجو سيلفا رسالة مؤثرة على إنستجرام بعد أن حصل ابن أسطورة البرازيل وباريس سان جيرمان وتشيلسي على أول استدعاء له للمنتخب الإنجليزي تحت 15 عامًا. 

على الرغم من أنه كان مؤهلاً لاتباع خطى والده وتمثيل البرازيل، إلا أن المدافع الشاب اختار ارتداء قميص المنتخب الإنجليزي على مستوى الشباب.       

  • لحظة انطلاق إياجو في سانت جورج بارك

    تعد مسيرة إياجو الكروية انعكاسًا مباشرًا لحياة عائلته المتنقلة. عندما انضم سيلفا إلى تشيلسي قادمًا من باريس سان جيرمان في عام 2020، تعرف أبناؤه على ثقافة كرة القدم الإنجليزية.

     بينما عاد سيلفا إلى البرازيل في عام 2024 لينهي مسيرته الرائعة مع فلومينينسي، اختار إياجو البقاء في غرب لندن لمواصلة تطوره في أكاديمية كوبهام التابعة لتشيلسي.

     والآن، يعد انضمام إياجو إلى منتخب إنجلترا للشباب تتويجًا لساعات طويلة قضاها في التدريب في ظل أحد أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    ووقف إياجو بفخر في سانت جورج بارك، وعلق على صورة بقوله: "لحظة فخر بدعوتي إلى أول معسكر لي مع @england 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 العمل الجاد مستمر 🙏🏽."

    وسرعان ما رد والده بمنشور مؤثر خاص به. كتب سيلفا: "نحن فخورون بك يا بني 🥹! بارك الله فيك دائماً 🙏".

    هل لا يزال إياجو مؤهلاً للعب مع البرازيل؟

    بينما افترض الكثيرون أن إياجو سيمثل البرازيل بشكل طبيعي، إلا أن قواعد الإقامة فتحت له طريقًا مختلفًا. نظرًا لكونه يعيش في إنجلترا منذ ما قبل سن العاشرة، فإن الشاب مؤهل للعب مع منتخب الأسود الثلاثة من خلال نظام الأهلية الخاص بالفيفا.

     يمكن للاعبين الذين ينتقلون إلى بلد جديد قبل بلوغ سن العاشرة تمثيل ذلك البلد بعد ثلاث سنوات من الإقامة المستمرة. في حالة إياجو، فإن السنوات الخمس التي قضاها في لندن تجعله مؤهلاً تمامًا لارتداء قميص إنجلترا. 

    ومع ذلك، هذا لا يعني أن البرازيل خارج الصورة. ما لم يشارك إياجو في بطولة دولية للكبار أو يلعب أكثر من ثلاث مباريات تنافسية مع المنتخب الإنجليزي الأول، فلا يزال بإمكانه تغيير ولائه في وقت لاحق من مسيرته. وهو يشعر بالراحة في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر، ويتمتع بالعديد من الصفات التي جعلت والده أحد أفضل المدافعين في أوروبا على مدار ما يقرب من عقدين.

  • حلم سيلفا: أن يسير أبناؤه على خطاه

    غالبًا ما تحدث سيلفا عن فخره بمشاهدة إياجو وشقيقه الأكبر إيساجو وهما يلاحقان حلمهما الكروي في إنجلترا. خلال موسمه الأخير في تشيلسي، اعترف أنه لا شيء يسعده أكثر من رؤية ولديه يلعبان بقميص النادي.

    وقال: "بالنسبة لي، سيكون حلمًا أن أراهم يلعبون بشكل احترافي في تشيلسي. أحب مشاهدتهم، في النهاية، وأحاول مساعدتهم بقدر ما أستطيع. أحب رؤية أطفالي يلعبون هنا، وزوجتي موجودة هنا طوال الوقت وتريد حضور كل مباراة خارجية. أعتقد أنها تدرك أن الوقت ينفد قليلاً، لذا تريد الاستفادة القصوى من السنوات القليلة المتبقية من مسيرتي. عندما جئت إلى هنا، شعرت بالحب من النظرة الأولى، لأكون صادقاً، وما زلت فخوراً جداً بوجودي هنا".

    بينما يثير إياجو ضجة مع منتخب إنجلترا تحت 15 عامًا، بدأ شقيقه إيساجو البالغ من العمر 16 عامًا في صنع اسم لنفسه في كوبهام. تم اختيار المهاجم الواعد مؤخراً في قائمة إنزو ماريسكا للفريق ب في دوري أبطال أوروبا.

     وإذا حقق إيساجو ظهوره الأول مع الفريق الأول قريباً، فسيحقق حلم والده الذي طالما تمنى أن يرى أحد أبنائه على الأقل يلعب مع الفريق الأول لـ تشيلسي. ومع استمرار سيلفا في لعب كرة القدم في الدوري الممتاز مع فلومينينسي في سن 41، يمكن القول إن التميز في كرة القدم متأصل في جينات عائلة سيلفا.

    سيلفا: بطل تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

    بعد أن صنع اسمه في ميلان وباريس سان جيرمان، انضم سيلفا إلى تشيلسي في عام 2020 تحت قيادة فرانك لامبارد. خلال أربعة مواسم، خاض 155 مباراة وساعد في قيادة البلوز إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا في عام 2021، بعد هزيمة مانشستر سيتي في النهائي. والآن، بينما يشاهد ابنه يخطو خطواته الأولى في كرة القدم الدولية، يشهد سيلفا تكوين إرث جديد. في حين أن البرازيل قد تستدعي إياغو يوماً ما، فإن إنجلترا تحتل الآن مكانة خاصة في قلب المدافع الشاب.  