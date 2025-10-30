حلمه سيتحول إلى حقيقة .. رسالة مؤثرة من تياجو سيلفا بعد استدعاء ابنه لتمثيل منتخب إنجلترا

تعد مسيرة إياجو الكروية انعكاسًا مباشرًا لحياة عائلته المتنقلة. عندما انضم سيلفا إلى تشيلسي قادمًا من باريس سان جيرمان في عام 2020، تعرف أبناؤه على ثقافة كرة القدم الإنجليزية.

بينما عاد سيلفا إلى البرازيل في عام 2024 لينهي مسيرته الرائعة مع فلومينينسي، اختار إياجو البقاء في غرب لندن لمواصلة تطوره في أكاديمية كوبهام التابعة لتشيلسي.

والآن، يعد انضمام إياجو إلى منتخب إنجلترا للشباب تتويجًا لساعات طويلة قضاها في التدريب في ظل أحد أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقف إياجو بفخر في سانت جورج بارك، وعلق على صورة بقوله: "لحظة فخر بدعوتي إلى أول معسكر لي مع @england 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 العمل الجاد مستمر 🙏🏽."

وسرعان ما رد والده بمنشور مؤثر خاص به. كتب سيلفا: "نحن فخورون بك يا بني 🥹! بارك الله فيك دائماً 🙏".