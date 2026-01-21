Frenkie de Jong GOAL ONLYGoal AR
توني كروس لم يكذب: برشلونة "غير مؤهل بعد" للقب الأوروبي.. و"فيروس غامض" حوّل فرينكي دي يونج إلى وحش حقيقي

3 نقاط مهمة للغاية لكتيبة المدير الفني الألماني هانزي فليك..

"لا بديل عن الفوز"!.. هكذا ذهب العملاق الكتالوني برشلونة إلى تشيكيا؛ لمواجهة نادي سلافيا براج، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

نعم.. برشلونة كان يحتاج للفوز على سلافيا براج؛ من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهُل المباشر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، دون الاضطرار لخوض الملحق.

وهذا ما حدث في النهاية؛ حيث فاز برشلونة (4-2) على نظيره التشيكي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بالمسابقة الأوروبية العريقة.

رباعية برشلونة في شباك سلافيا براج؛ جاءت عن طريق كل من فيرمين لوبيز "ثنائية" في الدقيقتين 34 و42، وداني أولمو في الدقيقة 63، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 71.

أما سلافيا براج فقد سجل ثنائيته؛ بواسطه نجمه فاسيل كوسيج في الدقيقة العاشرة، وليفاندوفسكي بـ"الخطأ في مرماه" في الدقيقة 44.

وبهذه النتيجة.. ارتقى برشلونة إلى "المركز التاسع" في جدول ترتيب مرحلة الدوري، برصيد 13 نقطة من 7 مباريات؛ بينما تجمد سلافيا براج عند النقطة الثالثة، في "المركز الرابع والثلاثين".

ورغم أن برشلونة لم يقدّم مستوى فني مثالي؛ إلا أنه حقق الأهم وهي الـ3 نقاط، وسط أجواء شديدة البرودة في تشيكيا مع بعض الغيابات مثل "الموقوف" لامين يامال.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز برشلونة على سلافيا براج، في ليلة الأربعاء الأوروبية..

    برشلونة لم يعد من السعودية رغم الانتصارات!

    منذ التتويج بلقب بطولة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، والتي استضافتها المملكة العربية السعودية على أراضيها، مطلع شهر يناير الجاري؛ يبدو أن فريق برشلونة الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الألماني المخضرم هانزي فليك، ما يزال في أجواء الاحتفالات وعدم التتويج الذهني.

    برشلونة توّج بلقب السوبر؛ بعد اكتساحه أتلتيك بيلباو (5-0) في المربع الذهبي، ثم الفوز على الغريم التاريخي ريال مدريد (3-2) في المباراة النهائية.

    ولم يقدّم العملاق الكتالوني نفس المستوى الذي ظهر به، في بطولة السوبر أو قبلها؛ وذلك سواء حقق الفوز أو سقط في فخ الخسارة.

    * مباريات برشلونة بعد كأس السوبر:

    - ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا: راسينج سانتاندير (0-2) برشلونة.

    - الجولة 20 من الدوري الإسباني: ريال سوسييداد (2-1) برشلونة.

    - الجولة 7 من دوري أبطال أوروبا: سلافيا براج (2-4) برشلونة.

    والسمة الغالبة في أداء برشلونة، خلال تلك المباريات التي أعقبت التتويج بالسوبر؛ هي "غياب التركيز" عن كثير من اللاعبين، إلى جانب انخفاض معدل اللياقة البدنية.

    لذلك.. أصبح من الضروري على فليك، إحداث "هزة" داخل جدران فريقه؛ لاستعادة المستوى الذي كان عليه، في الفترة الأخيرة.

    فرينكي دي يونج في أبهى صوره مع برشلونة

    رغم ما ذكرناه في السطور الماضية.. يجب التأكيد على أن هُناك بعض من نجوم نادي برشلونة، الذين ما يزالوا يحافظون على نفس المستوى الكبير، ولم يتأثروا من "الغياب الذهني والبدني" بعد كأس السوبر الإسباني.

    على رأس هذه الأسماء؛ هو النجم الإسباني الشاب فيرمين لوبيز، صانع ألعاب فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    فيرمين يقدّم مستويات كبيرة، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 وحتى الآن؛ وهو ما ظهر ضد سلافيا براج، عندما سجل هدفين من رباعية فريقه.

    لكن.. بعيدًا عن فيرمين؛ هُناك لاعب يبدع منذ بطولة كأس السوبر الإسباني تحديدًا، وهو متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يوج.

    دي يونج رفع من مستواه بشكلٍ كبير، منذ نهائي كأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد؛ وهو ما يتضح في بعض النقاط، على النحو التالي:

    * أولًا: التحكم الكامل في خط الوسط؛ مع إحباط الكثير من هجمات الخصوم.

    * ثانيًا: تغيير رتم اللعب حسب أسلوب المنافس؛ وذلك بين السرعة أو التهدئة.

    * ثالثًا: المشاركة بشكلٍ أكبر في البناء الهجومي؛ مع صناعة الفرص والأهداف.

    وصنع فرينكي هدف برشلونة الأول ضد سلافيا براج؛ وذلك بـ"تمريرة سحرية" إلى زميله فيرمين، في الدقيقة 34.

    ونتذكر أن دي يونج غاب عن برشلونة لفترة، بسبب "عدوى فيروسية" انتقلت له من نجله الصغير؛ ولكنه عاد منها بوجه أكثر من رائع، كما ذكرنا.

    حديث توني كروس عن برشلونة ليس كذبة!

    بعيدًا عن الأداء الفردي للاعبين؛ يبدو أن النجم الألماني "المعتزل" توني كروس على حق تمامًا، بخصوص ما ذكره عن نادي برشلونة ومسابقة دوري أبطال أوروبا.

    كروس الذي كتب التاريخ مع ريال مدريد؛ شدد على أن برشلونة يمتعه كـ"مشاهد"، ولكنه يرى بأن الفريق غير جاهز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد.

    وبالفعل.. في كل مباراة يخوضها العملاق الكتالوني، في المسابقة الأوروبية العريقة، يتأكد لنا صحة ما ذكره النجم الألماني المعتزل؛ وذلك لمجموعة من الأسباب، على النحو التالي:

    * أولًا: هشاشة دفاعية كبيرة؛ حيث استقبل برشلونة 26 هدفًا في 11 مباراة خارج أرضه بمسابقة دوري أبطال أوروبا، مع المدير الفني الألماني هانزي فليك.

    * ثانيًا: غياب الهداف الحاسم حتى مع تسجيل الكثير من الأهداف؛ حيث أصبح البولندي روبرت ليفاندوفسكي عبئًا حقيقيًا على برشلونة، في الموسم الحالي.

    وإذا ركزنا على النقطة الثانية؛ سنجد أن ليفاندوفسكي رغم تسجيله هدفًا في سلافيا براج، إلا أنه أهدر الكثير جدًا.

    وهذا ليس في مباراة براج فقط؛ بل أنه في كثير من المباريات إذا لم يتألق أجنحة ووسط برشلونة، فإن الفريق يكون مهددًا بخسارة النقاط.

    وذلك أساسه؛ هو أن أداء الثنائي الهجومي ليفاندوفسكي وفيران توريس، غير مضمون في المباريات.

    تحية إلى هانزي فليك الذي أنقذ برشلونة

    أخيرًا ورغم كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ إلا أنه يجب الإشادة بتغييرات المدير الفني الألماني لنادي برشلونة هانزي فليك، في الشوط الثاني ضد فريق سلافيا براج الأول لكرة القدم

    فليك اضطر لاستبدال متوسط ميدانه بيدري جونزاليس في الدقيقة 60؛ وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها، ومنعته من استكمال المباراة.

    هُنا.. اختار المدير الفني الألماني الدفع بنجمه داني أولمو؛ مع تحويل طريقة اللعب إلى "4-1-4-1".

    نعم.. فليك ثبت فرينكي دي يونج كلاعب ارتكاز وحيد، مع منح الثنائي أولمو وفيرمين لوبيز، الحرية للتقدم إلى الأمام

    وبعد التقدم (4-2) في النتيجة؛ قام هانزي فليك بسحب لوبيز مع تأمين الوسط بارتكاز آخر، وهو الشاب مارك بيرنال

    وما بين هذه التغييرات؛ قام فليك بتعديل تكتيكي على أرضية الملعب أعطى التوازن لبرشلونة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إخراج الجناح الأيمن روني بردغجي؛ وإدخال ماركوس راشفورد بدلًا منه.

    * ثانيًا: تحويل رافينيا دياز إلى الطرف الأيمن؛ مع الاعتماد على راشفورد في الجناح الأيسر.

    * ثالثًا: تواجد رافينيا في الطرف الأيمن؛ أغلق المساحات دفاعيًا في هذا الجانب بسبب الضغط العكسي.

    * رابعًا: أصبح الهجوم معتمد على الطرف الأيسر؛ حيث أحدث راشفورد طفرة هجومية في هذا الجانب.

    وكل ذلك جعلنا نُشاهد برشلونة أفضل بكثير في الشوط الثاني؛ عما كان عليه في الـ45 دقيقة الأولى، ضد نادي سلافيا براج.

