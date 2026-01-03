تونس ومالي | نسور قرطاج تسقط بسيناريو مرعب.. شبيه "يامال" يختفي، ودومبيا "السيئ" يحزن جماهير الاتحاد!

في الشوط الأول، فرض "نسور قرطاج" هيمنة مطلقة على الكرة بنسبة استحواذ بلغت 70%، إلا أن هذه السيطرة افتقدت للفاعلية الهجومية الحقيقية، حيث عجز الفريقان عن توجيه أي تسديدة بين الخشبات الثلاث (0 تسديدات على المرمى).

وشهد اللقاء منعطفاً دراماتيكياً بإشهار البطاقة الحمراء في صفوف المنتخب المالي في الدقيقة 26، ما زاد من عبء المباراة عليهم. ورغم هذا النقص العددي، أظهرت مالي انضباطاً تكتيكياً شرساً، متفوقة بوضوح في المبارزات الأرضية بنسبة 66%، ونجحت في تشتيت الكرة 11 مرة لإبعاد الخطر.

أما الشوط الثاني فقد شهد تحولاً كبيرًا في حدة اللعب رغم استمرار نفس السيناريو من حيث الاستحواذ. فبينما حافظ المنتخب التونسي على هيمنته على الكرة بنسبة 71%، إلا أن "نسور قرطاج" حولوا الاستحواذ إلى ضغط هجومي تمثل في الحصول على 8 ركلات ركنية (مقابل ركنيتين فقط في الشوط الأول)، وصناعة فرصة خطيرة محققة.

وعلى العكس من الشوط الأول الذي غابت فيه التسديدات تماماً، نجح الهجوم التونسي في توجيه 3 تسديدات على المرمى، اصطدمت بتألق الحارس المالي.

في المقابل، تراجع المنتخب المالي كلياً للدفاع عن منطقته، وهو ما تعكسه الأرقام بوضوح: 0 ركنيات في الشوط الثاني (مقابل 4 في الأول).

قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي، تمكن فراس شواط من منح النسور فرصة للفوز برأسية ممتازة داخل الشباك، قبل أن يخطئ ياسين مرياح وتصطدم الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ويحصل منتخب مالي على ركلة جزاء، جاء منها هدف التعادل في الدقيقة 90+6، من أول تسديدة على المرمى التونسي في المباراة، ليذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين.

تحول الشوطان الإضافيان إلى ساحة لـ "معركة استنزاف" بدنية طغى فيها الشد العصبي على الجوانب الفنية، حيث استمرت السيطرة التونسية على الكرة، وحاول "نسور قرطاج" خطف الفوز بشن 4 محاولات هجومية إضافية، إلا أن التركيز غاب عنهم فلم يهددوا المرمى فعلياً سوى بتسديدة يتيمة بين الخشبات الثلاث.

في المقابل، تراجع المنتخب المالي كلياً للخلف معتمداً على تكسير إيقاع اللعب، لينتهي الوقت الماراثوني بعجز هجومي تام، محيلاً مصير المواجهة إلى ركلات الترجيح التي شهدت فوز مالي بشق الأنفس وبسيناريو درامي أيضًا (3-2).