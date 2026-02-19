AC Milan Instagram
توم برادي يتعاون مع زلاتان إبراهيموفيتش، حيث حصل لاعب كرة القدم الأمريكية الأسطوري ومساهم نادي برمنغهام سيتي على قميص ميلان مخصص له
برادي يتفاعل مع الجماهير خلال زيارته إلى سان سيرو
كما ألقى برادي إحدى كرات القدم التي يشتهر بها إلى الجماهير، بينما كان يهتف "فورزا ميلان" في الميكروفون قبل بدء مباراة الدوري الإيطالي في سان سيرو.
برادي، لاعب كرة القدم الأمريكي السابق في فريقي نيو إنجلاند باتريوتس وتامبا باي بوكانيرز، ليس غريبًا على كرة القدم، حيث أصبح مساهمًا في نادي برمنغهام سيتي الإنجليزي الطموح، الذي يمتلكه ملاك أمريكيون في سانت أندروز.
وقد زار برادي منطقة ويست ميدلاندز بانتظام، وظهر بشكل بارز في سلسلة وثائقية أنتجتها أمازون برايم، ويأمل أن يرى فريق البلوز يصل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت ما في المستقبل القريب - متفوقًا على رئيسي نادي ريكسهام هوليوود، ريان رينولدز وروب ماك.
برادي يدعم جلب الأسماء الكبيرة إلى برمنغهام
يحظى برادي بدعم كبير للمساعدة في جلب المزيد من الأسماء الكبيرة إلى برمنغهام، حيث صرح المدافع السابق للبلوز ستيفن كار مؤخرًا لموقع GOAL: "أعتقد أن هذا هو هدفهم. يمكنك أن ترى ما الذي يبنونه في الملعب الذي أطلقوه مؤخرًا - إنه مخصص للدوري الإنجليزي الممتاز، وليس لدوري كرة القدم. لا بد أن يكون ملعبًا للدوري الإنجليزي الممتاز.
"أعلم أن هناك أمور أخرى مرتبطة به، مثل دوري كرة القدم الأمريكية وكل شيء، لكنهم يستعدون الآن للوصول إلى حيث يريدون. إنهم طموحون للغاية. لكن هناك حدود لما يمكنك إنفاقه، الأمر بهذه البساطة. ترى ذلك في نيوكاسل أيضًا - النادي الأغنى في العالم لكنهم لا يستطيعون شراء من يريدون. هنا يحتاجون إلى خطط.
"إنهم بحاجة إلى عدد لا بأس به من اللاعبين. إذا بقوا في دوري الدرجة الثانية، فعليهم أن يوطدوا أقدامهم ثم يبنوا. إنهم بحاجة إلى لاعبين جدد. الأمر يتعلق بما يمكنهم جلبه، وما يحدهم وما يمكنهم إنفاقه. لطالما كان لديهم أكاديمية جيدة هناك، فهم ينتجون بعض اللاعبين الشباب الجيدين. لكن كما ترى، مع الملعب وكل شيء، فإنهم طموحون للغاية.
"يُظهر الملعب مقدار الأموال التي سينفقونها. هذا الملعب لا يساوي شيئًا إلا إذا كنت في الدوري الممتاز، فهو لا يناسب الدوري الإنجليزي - مع التكاليف وكل ذلك. ترى ملعب توتنهام وما أنفقوه، لقد أنفقوا ثروة، لكنهم في الدوري الممتاز. هذا ملعب الدوري الممتاز، لذا آمل أن يفعلوا ذلك ويصعدوا. أعتقد أنك سترى إنفاقًا. أعتقد أنه سيكون تحت السيطرة، ولن يكون إنفاقًا غبيًا، لكنك سترى أسماء أكبر تعود إلى برمنغهام".
قدم إبراهيموفيتش قميص رقم 12 إلى برادي
في الوقت الحالي، يستمتع برادي بالمشاهد الرياضية في إيطاليا. وقد تم تقديم قميص ميلان عليه رقمه الشهير 12 له عندما التقى بالمهاجم الغامض السابق للروسونيري إبراهيموفيتش - الرجل الذي يشغل الآن منصبًا إشرافيًا مع أحد الأندية الكبرى في الدوري الإيطالي.
شهد برادي، الذي شارك في قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر الماضي، في الوقت الذي تستعد فيه الفعالية الرئيسية للفيفا للانتقال إلى أمريكا الشمالية هذا الصيف، تعادل ميلان 1-1 مع كومو، حيث عادل رافائيل ليو هدف التقدم الذي سجله نيكو باز في الشوط الأول. وشاهد زميله كريستيان بوليسيتش يشارك لمدة ثماني دقائق بعد أن دخل من مقاعد البدلاء، حيث تمت إدارة عبء العمل على نجم المنتخب الأمريكي بعناية بعد تعرضه لإصابات مؤسفة هذا الموسم.
التسوق والتزلج لبرادي خلال زيارة إلى إيطاليا تحت شعار الألعاب الأولمبية
كما شوهد برادي وهو يزور بعض من أكثر متاجر التسوق تميزًا في ميلانو أثناء وجوده في المدينة الإيطالية لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. وانضم إليه في جولة التسوق هذه ابنه الأصغر بنجامين وابنته فيفيان. وبعيدًا عن مشاهدة الرياضيين المحترفين يتنافسون على الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية في ميلانو-كورتينا، كان برادي يتزلج بنفسه على المنحدرات حيث يستمتع بممارسة رياضة التزلج.
