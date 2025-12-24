Getty Images Sport
"كان سيتعرض لانتقادات أكثر" .. توماس مولر يكشف عن الفارق الذي كان سيجده فيرتس في بايرن ميونخ عن ليفربول!
قد يكون فيرتس قد تجاوز مرحلة صعبة بعد بداية بطيئة في حياته مع ليفربول
كانت التوقعات عالية عندما أكمل فيرتس انتقاله المثير إلى ليفربول في يونيو، حيث دفع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز 116 مليون جنيه إسترليني (133 مليون يورو/157 مليون دولار) لانتزاعه من فريق باير ليفركوزن في الدوري الألماني متفوقًا على كل من بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.
ومع ذلك، كان بداية اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في ميرسيسايد مخيبة للآمال، حيث فشل في تسجيل أي هدف في 22 مباراة خاضها في جميع المسابقات مع فريق آرني سلوت.
لكن فيرتس قد يكون على وشك تغيير مساره بعد أن سجل أول تمريرة حاسمة له في الدوري في فوز ليفربول 2-1 على توتنهام هوتسبير يوم السبت الماضي. قام اللاعب الدولي الألماني بتمرير الكرة إلى ألكسندر إيزاك، الذي افتتح التسجيل للزوار في شمال لندن.
لكن في ضربة قوية لكل من إيزاك وليفربول، تعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لكسر في الساق بعد أن تعرض لعرقلة من مدافع توتنهام ميكي فان دي فين، الذي حاول منع المهاجم من التسجيل. وقد أعلن المدرب سلوت أن المهاجم السابق لنيوكاسل يونايتد سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين.
- Getty Images Sport
مولر يستشهد بفيرتس عندما سئل عن سبب عدم مغادرته بايرن في وقت أبكر
بينما يتطلع فيرتس إلى تعزيز أول تمريرة حاسمة له في الدوري عندما يلتقي ليفربول مع ولفرهامبتون واندررز الذي لم يحقق أي فوز يوم السبت، فقد تم إخباره الآن أنه سيواجه المزيد من السخرية إذا واجه صعوبات في بايرن ميونخ.
في مقابلة مع صحيفة SZ الألمانية، ذكر مولر - الذي يلعب حاليًا لفريق فانكوفر، وصيف كأس الدوري الأمريكي - صعوبات فيرتس في التكيف مع كرة القدم الإنجليزية عندما سُئل عن سبب عدم انتقاله إلى الخارج في وقت أبكر.
قال مولر: "لا أريد أن أفوت ثانية واحدة من وقتي في بايرن. لا يوجد مكان آخر يمنحك نفس القدر من الاهتمام الذي تحظى به كلاعب دولي في ميونخ. أحببت ذلك كثيرًا، في الأوقات الجيدة والسيئة.
فلو فيرتس على سبيل المثال، الذي اتخذ خطوة دولية بانتقاله إلى ليفربول. في بايرن، كان سيكون من الأسهل عليه بالتأكيد التكيف مع اللعبة، لأنه كان سيبقى في نفس الدوري".
أيقونة ألمانيا يعتقد أن نجم الريدز سيواجه المزيد من الازدراء في بايرن
وعندما سُئل عن أداء فيرتس الحالي مع ليفربول، أضاف: "هذا صحيح [أنه يواجه صعوبات]. لكن هذا لا يقارن أبدًا بالاهتمام الإعلامي الذي تحظى به كلاعب عندما لا تسير الأمور على ما يرام مع بايرن ميونخ. فأنت في دائرة الضوء كل يوم. كأجنبي، لا يتحدثون عنك بنفس القدر!"
أثبت مولر نفسه كأحد أعظم لاعبي بايرن ميونيخ على الإطلاق خلال 17 عامًا قضاها مع الفريق البافاري. فاز اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا بـ 33 لقبًا في ميونيخ قبل أن ينضم إلى فريق فانكوفر في الدوري الأمريكي لكرة القدم في الصيف الماضي. كما يُعتبر على نطاق واسع أحد أفضل لاعبي كرة القدم الألمان في التاريخ، حيث ساعد بلاده على الفوز بكأس العالم 2014.
- Getty Images Sport
سلوت يكشف كيف يحاول لاعبو ليفربول مساعدة فيرتس
سيسعى فيرتس إلى تسجيل أول أهدافه مع ليفربول عندما يواجه فريقه وولفز المتذيل للترتيب في أنفيلد بعد ظهر السبت.
وفي حديثه عن كيفية محاولة زملائه في غرفة الملابس مساعدة فيرتس على التكيف مع متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز، قال مدرب ليفربول سلوت قبل الفوز على توتنهام نهاية الأسبوع الماضي: "آمل أن أكون قد أوضحت أنني لا أتحدث فقط عن اللاعبين الجدد (الذين احتاجوا إلى التكيف) بل عن اللاعبين بشكل عام، فلوريان تحسن كثيرًا. أنا لا أتحدث عن مهارته في التعامل مع الكرة لأننا رأينا منذ البداية أنها كانت من الطراز الأول.
"لكنني رأيت في لحظة واحدة ضد برايتون عندما أخذ الكرة من دوم (سوبوسلاي)، وراوغ، وجاء إليه لاعب فدفعه بعيدًا واستمر في المراوغة. ثم مرر كرة عرضية إلى هوجو [إكيتيكي] الذي سددها فوق العارضة. لاحقًا، فاز في المواجهة مع (لاعب برايتون) يان بول فان هيكي، مما أدى إلى هجمة مرتدة سدد فيها مو (صلاح) الكرة.
"في تلك اللحظات، ترى أن الأمر يصبح أسهل بالنسبة له. يتطلب الأمر منه جهدًا كبيرًا جدًا للعب بهذه الكثافة، لكنه بدأ يعتاد على ذلك. هذا هو رأيي. كلاهما (اللياقة البدنية والعمل على الوزن). لقد اكتسب الكثير منهم كيلوغرامات وزناً وعضلات. هذا أمر واحد. وثانياً، إذا كنت تمارس الرياضة في صالة الألعاب الرياضية فقط، فلا يمكنك أن تكون مستعداً لـ 90 دقيقة من كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز. الأمر يتعلق بلعب تلك المباريات، وأود أن أقول التدريب، لكننا نادراً ما نفعل ذلك، لذا فإن الأمر يتعلق باللعب واللعب واللعب".
