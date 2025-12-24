"كان سيتعرض لانتقادات أكثر" .. توماس مولر يكشف عن الفارق الذي كان سيجده فيرتس في بايرن ميونخ عن ليفربول!

كانت التوقعات عالية عندما أكمل فيرتس انتقاله المثير إلى ليفربول في يونيو، حيث دفع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز 116 مليون جنيه إسترليني (133 مليون يورو/157 مليون دولار) لانتزاعه من فريق باير ليفركوزن في الدوري الألماني متفوقًا على كل من بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

ومع ذلك، كان بداية اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في ميرسيسايد مخيبة للآمال، حيث فشل في تسجيل أي هدف في 22 مباراة خاضها في جميع المسابقات مع فريق آرني سلوت.

لكن فيرتس قد يكون على وشك تغيير مساره بعد أن سجل أول تمريرة حاسمة له في الدوري في فوز ليفربول 2-1 على توتنهام هوتسبير يوم السبت الماضي. قام اللاعب الدولي الألماني بتمرير الكرة إلى ألكسندر إيزاك، الذي افتتح التسجيل للزوار في شمال لندن.

لكن في ضربة قوية لكل من إيزاك وليفربول، تعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لكسر في الساق بعد أن تعرض لعرقلة من مدافع توتنهام ميكي فان دي فين، الذي حاول منع المهاجم من التسجيل. وقد أعلن المدرب سلوت أن المهاجم السابق لنيوكاسل يونايتد سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين.