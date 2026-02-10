توماس فرانك يعترف بأن توتنهام في وضع "يائس" بعد أن أعلن عن أخبار سيئة بشأن إصابة ديجان كولوسيفسكي وديستيني أودوجي.

أثناء حديثه مع وسائل الإعلام، سُئل فرانك عما إذا كان فريقه الآن متورطًا رسميًا في صراع الهبوط. وأجاب بتقييم صريح للغاية للحالة المعنوية للنادي.

وقال: "لا شك أننا نرغب بشدة في الفوز بالمباريات. بشدة". "وأنا أركز على مباراة نيوكاسل غدًا. إنها فرصة رائعة أمامنا لمواجهة فريق جيد. هذا هو الأمر الأهم. هل يمكننا الخروج غدًا والحصول على ثلاث نقاط؟ سيكون ذلك رائعًا. ثم نتقدم من هناك ونتطلع إلى الأمام. هذا ما نحتاج إلى فعله. وهذا هو التركيز الرئيسي".

وعندما سُئل عن استخدامه لكلمة "مستميت"، أضاف فرانك: "ربما كان بإمكاني صياغة ذلك بشكل مختلف. لكنني أعتقد أن هناك شيئًا ما، يجب أن يكون هذا الشعور. يجب أن يكون هذا الشعور عندما لا نفوز بما يكفي. طريقة عملي، ونحن جميعًا مختلفون، هي أنه إذا لم تفز بما يكفي، فإنك تفعل كل ما في وسعك، وتفعل في الواقع أكثر من ذلك بقليل، وتعمل بجدية أكبر، لأنك تعلم أن هذه هي الطريقة للخروج من اللحظات الصعبة. هذا ما أتوقعه من اللاعبين، وأعتقد أن هذا ما أراه منهم بالفعل. أعتقد أنهم يجرون بجد، ولهذا السبب أنا منزعج جدًا لأننا لم نتمكن من تحقيق أي شيء في مباراة مانشستر يونايتد، لأنه كان سيكون هناك خمس مباريات، وأنا مقتنع أنه في حالة 11 ضد 11، كنا سنحقق شيئًا ما".

