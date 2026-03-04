توماس فرانك، المدرب السابق لتوتنهام، من بين المرشحين لتولي تدريب الفريق اللندني المنافس في نهاية الموسم

وفقًا لصحيفة The Sun، حدد نادي بالاس فرانك كمرشح رئيسي لخلافة غلاسنر في نهاية الموسم الحالي. بدأ نادي إيجلز في التخطيط لعصر جديد بعد الاتفاق المتبادل على أن غلاسنر سيترك منصبه الإداري هذا الصيف. في حين اشتد البحث عن خليفة له خلال الأسابيع الأخيرة، تظل الأولوية المباشرة لنادي جنوب لندن هي البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يكتفي بالاس وجلاسنر بإدارة الوضع في الوقت الحالي، حيث قرر النادي الاستمرار معه حتى نهاية الموسم قبل تعيين مدرب جديد دائم. يسمح هذا الترتيب لمجلس الإدارة بإجراء عملية توظيف شاملة بينما يقود جلاسنر الفريق خلال موسم صعب بالنسبة لحامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي. يحتل بالاس حاليًا المركز 14 برصيد 35 نقطة، محافظًا على فارق 10 نقاط عن منطقة الهبوط.