"لا يمكنهم اللعب معًا" .. توخيل يوجه تحذيرًا صارمًا إلى هاري كين وبيلينجهام وفودين بشأن كأس العالم 2026!

يود العديد من المدربين الاستفادة من الخيارات الهجومية المتاحة لتوخيل. يمتلك المدرب الألماني ثروة من المواهب، لكنه يواجه تحديًا يتمثل في تحقيق التناغم بينها بشكل فعال. يظل هاري كين الشخصية المركزية، لكن توخيل يجب أن يقرر أفضل طريقة لدمج النجوم الآخرين. يقدم فيل فودين تنوعًا في اللعب، بينما يتنافس المواهب الصاعدة مثل مورجان روجرز وكول بالمر (المصاب في الأسابيع الأخيرة) على مراكز الإبداع في خط الوسط. المنافسة على المراكز تعني أن التشكيلة الهجومية النهائية لكأس العالم لم تحسم بعد.

وكانت العلاقة بين توخيل ولاعب الوسط جود بيلينجهام قضية بارزة. تم استبعاد بيلينجهام بشكل مثير للجدل من تشكيلة أكتوبر، حيث أشار توخيل إلى الحاجة إلى الإيقاع والتماسك الجماعي. كما علق المدرب علنًا على سلوك بيلينجهام العدواني على أرض الملعب، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يكون "مثيرًا للاشمئزاز" ويجب توجيهه بشكل بناء. تم استدعاء بيلينجهام للمباريات في نوفمبر، لكن هذه القصة تسلط الضوء على الضغط الذي يتعرض له هذا اللاعب الشاب للتكيف مع نهج توخيل المنظم. وقد يعني ذلك خيبة أمل لبعض النجوم، حيث قال المدرب الألماني إن كين وبيلينجهام وفودين "لا يمكنهم اللعب" معًا.