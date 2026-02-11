"توقفوا عن الحديث عن أرسنال!" - توماس فرانك أغضب لاعبي توتنهام بحديثه "المستمر" عن منافسي شمال لندن

يقال إن فرانك أغضب بعض لاعبيه بإشاراته "المستمرة" إلى أرسنال خلال فترة توليه المسؤولية، وفقًا لصحيفة The Telegraph. وقال مصدر: "كان يتحدث باستمرار إلى اللاعبين عن أرسنال وسرعان ما سئموا من ذلك. حتى قبل وبعد المباراة في الإمارات، كان يخبرهم عن مدى جودة أرسنال. كان الشعور السائد بين البعض هو 'كفى حديثًا عن أرسنال'".

وبالفعل، تحدث عن أرسنال في مؤتمره الصحفي الأول كمدرب لتوتنهام، حيث قال للصحفيين: "لم أرَ فريقًا لا يخسر أي مباراة كرة قدم. هناك أرسنال، الذي لا يمكننا ذكره، في الدوري الإنجليزي الممتاز. لذا، ارتكبت أول خطأ لي كمدرب مبتدئ هناك".

لم تكن هذه هي الخطأ الوحيد الذي ارتكبه فرانك فيما يتعلق بأرسنال. فقد شوهد وهو يشرب من كوب يحمل شعار أرسنال قبل مباراة توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بورنموث، ولم يكن سعيدًا عندما سُئل عن ذلك بعد المباراة. قال: "لم ألاحظ ذلك بالتأكيد. سيكون من الغباء تمامًا أن آخذه إذا كنت أعلم. من المحزن قليلاً في كرة القدم أن يُسألني عن ذلك. لن أفعل شيئًا غبيًا كهذا أبدًا. أعتقد أننا نسير في الاتجاه الخاطئ إذا كان علينا القلق بشأن حصولي على كوب يحمل شعار نادٍ آخر".