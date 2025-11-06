توقعات الكمبيوتر العملاق تضع ريال مدريد وباريس سان جيرمان في أخر عربات دوري الأبطال .. وتصدم برشلونة!

وصل قطار منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، إلى منتصف مرحلة الدوري، بكثير من المتعة والحماس، وبعض المفاجآت أيضًا سواء على مستوى النتائج أو جدول الترتيب العام.

وفي ظل النظام الجديد الذي أحدث تغييرًا جذريًا في شكل البطولة، نشرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في التحليلات الرياضية توقعاتها للفرق التي ستنهي مرحلة الدوري ضمن المراكز الثمانية الأولى، والتي تضمن لها التأهل المباشر إلى دور الـ16 دون المرور بالمرحلة الفاصلة.

النظام الجديد للبطولة يشهد مشاركة 36 فريقًا في جدول موحد، يتنافسون خلال ثماني جولات قبل انطلاق الأدوار الإقصائية، مما يجعل كل نقطة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وكما هو الحال في العصر الحديث، تلعب الخوارزميات والذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تحليل الأداء وتقديم التوقعات، إلا أن ذلك لا يغني تمامًا عن العنصر البشري الذي دائمًا ما يغير المعادلة بمفاجآت دائمًا ما تكون خارجة عن التوقعات.